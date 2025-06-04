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Депутат Госдумы назвал атаку на Крымский мост провокацией
Депутат Госдумы назвал атаку на Крымский мост провокацией - РИА Новости, 04.06.2025
Депутат Госдумы назвал атаку на Крымский мост провокацией
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал атаку украинских спецслужб на Крымский мост провокацией, направленной на срыв мирных переговоров по... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:52:00+03:00
2025-06-04T14:52:00+03:00
2025-06-04T14:52:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал атаку украинских спецслужб на Крымский мост провокацией, направленной на срыв мирных переговоров по урегулированию военного конфликта на Украине. Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке во вторник, подтвердил, что взрыв у Крымского моста действительно был, повреждений нет, транспортный переход работает. "Киевский режим, предприняв атаку на Крымский мост, осуществил кощунственную провокацию против объекта гражданской инфраструктуры, поставив тем самым под угрозу жизни мирных граждан. Подобной агрессией режим Зеленского стремится сорвать переговоры по мирному урегулированию военного украинского конфликта", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, киевский режим в очередной раз доказал, что все его заявления о мире не более чем фикция. "Они делают все возможное и невозможное, чтобы Россия отказалась от мирных переговоров", - добавил Шеремет.
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россия, михаил шеремет, госдума рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Украина
Депутат Госдумы назвал атаку на Крымский мост провокацией
Депутат Шеремет: атака на Крымский мост направлена на срыв мирных переговоров
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал атаку украинских спецслужб на Крымский мост провокацией, направленной на срыв мирных переговоров по урегулированию военного конфликта на Украине.
Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке во вторник, подтвердил, что взрыв у Крымского моста действительно был, повреждений нет, транспортный переход работает.
"Киевский режим, предприняв атаку на Крымский мост, осуществил кощунственную провокацию против объекта гражданской инфраструктуры, поставив тем самым под угрозу жизни мирных граждан. Подобной агрессией режим Зеленского стремится сорвать переговоры по мирному урегулированию военного украинского конфликта", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, киевский режим в очередной раз доказал, что все его заявления о мире не более чем фикция.
"Они делают все возможное и невозможное, чтобы Россия
отказалась от мирных переговоров", - добавил Шеремет
.