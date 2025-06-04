https://ria.ru/20250604/gosduma-2020853510.html

В Госдуму внесут законопроект об условиях депортации мигрантов

В Госдуму внесут законопроект об условиях депортации мигрантов - РИА Новости, 04.06.2025

В Госдуму внесут законопроект об условиях депортации мигрантов

Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о депортации из России мигрантов, если они поселились в местах, запрещенных для проживания... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:57:00+03:00

2025-06-04T13:57:00+03:00

2025-06-04T14:08:00+03:00

общество

россия

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о депортации из России мигрантов, если они поселились в местах, запрещенных для проживания законодательством РФ, сообщил лидер этой партии Алексей Нечаев. "Чтобы это работало, на следующей неделе внесём закон, который ужесточает правила проживания для мигрантов. Если человек живёт там, где это запрещено законом — например, в подвале, мусорокамере, электрощитовой или на чердаке - это депортация", - написал Нечаев в своём Telegram-канале. Он добавил, что в России уже приняли закон, обязывающий мигрантов сообщать и подтверждать адрес проживания, он заработает осенью. "Но этого мало. Нужна система "Мигрант ID". Мы предусмотрели, что любое жильё будет оформляться официально. Оплата — в белую, каждый месяц, через цифровую платформу. Со всеми налогами и подтверждениями от хозяев квартиры", - отметил Нечаев.

https://ria.ru/20250604/peterburg-2020802466.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф