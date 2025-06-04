https://ria.ru/20250604/gosduma-2020853510.html
В Госдуму внесут законопроект об условиях депортации мигрантов
В Госдуму внесут законопроект об условиях депортации мигрантов - РИА Новости, 04.06.2025
В Госдуму внесут законопроект об условиях депортации мигрантов
Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о депортации из России мигрантов, если они поселились в местах, запрещенных для проживания... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:57:00+03:00
2025-06-04T13:57:00+03:00
2025-06-04T14:08:00+03:00
общество
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о депортации из России мигрантов, если они поселились в местах, запрещенных для проживания законодательством РФ, сообщил лидер этой партии Алексей Нечаев. "Чтобы это работало, на следующей неделе внесём закон, который ужесточает правила проживания для мигрантов. Если человек живёт там, где это запрещено законом — например, в подвале, мусорокамере, электрощитовой или на чердаке - это депортация", - написал Нечаев в своём Telegram-канале. Он добавил, что в России уже приняли закон, обязывающий мигрантов сообщать и подтверждать адрес проживания, он заработает осенью. "Но этого мало. Нужна система "Мигрант ID". Мы предусмотрели, что любое жильё будет оформляться официально. Оплата — в белую, каждый месяц, через цифровую платформу. Со всеми налогами и подтверждениями от хозяев квартиры", - отметил Нечаев.
https://ria.ru/20250604/peterburg-2020802466.html
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общество, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф
Общество, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ
В Госдуму внесут законопроект об условиях депортации мигрантов
В ГД внесут проект о депортации мигрантов, живущих в запрещенных местах