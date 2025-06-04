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Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Горловке
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Горловке - РИА Новости, 04.06.2025
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Горловке
Сотрудник МЧС пострадал из-за атаки на автомобиль беспилотника ВСУ в Горловке, он доставлен в больницу, сообщает в среду МЧС России по ДНР. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:03:00+03:00
2025-06-04T10:03:00+03:00
2025-06-04T10:25:00+03:00
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Сотрудник МЧС пострадал из-за атаки на автомобиль беспилотника ВСУ в Горловке, он доставлен в больницу, сообщает в среду МЧС России по ДНР."В Горловке пострадал сотрудник МЧС России. Утром после смены караулов старший пожарный из Никитовского района выехал из части. В этот момент его автомобиль атаковал беспилотник", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что командир отделения, который ехал следом, прибыл на помощь и перевез пострадавшего на своем автомобиле в безопасное место, затем передал его медикам скорой помощи. Пострадавший с предварительным диагнозом акубаротравма доставлен в больницу, уточняется в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол, происшествия
Россия, Вооруженные силы Украины, Горловка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стирол, Происшествия
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Горловке
Сотрудник МЧС пострадал при атаке ВСУ на автомобиль в Горловке в ДНР