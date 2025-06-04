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Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Горловке - РИА Новости, 04.06.2025
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10:03 04.06.2025 (обновлено: 10:25 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/gorlovka-2020798833.html
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Горловке
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Горловке - РИА Новости, 04.06.2025
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Горловке
Сотрудник МЧС пострадал из-за атаки на автомобиль беспилотника ВСУ в Горловке, он доставлен в больницу, сообщает в среду МЧС России по ДНР. РИА Новости, 04.06.2025
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россия
вооруженные силы украины
горловка
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Сотрудник МЧС пострадал из-за атаки на автомобиль беспилотника ВСУ в Горловке, он доставлен в больницу, сообщает в среду МЧС России по ДНР."В Горловке пострадал сотрудник МЧС России. Утром после смены караулов старший пожарный из Никитовского района выехал из части. В этот момент его автомобиль атаковал беспилотник", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что командир отделения, который ехал следом, прибыл на помощь и перевез пострадавшего на своем автомобиле в безопасное место, затем передал его медикам скорой помощи. Пострадавший с предварительным диагнозом акубаротравма доставлен в больницу, уточняется в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
горловка
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россия, вооруженные силы украины, горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол, происшествия
Россия, Вооруженные силы Украины, Горловка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стирол, Происшествия
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Горловке

Сотрудник МЧС пострадал при атаке ВСУ на автомобиль в Горловке в ДНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Сотрудник МЧС пострадал из-за атаки на автомобиль беспилотника ВСУ в Горловке, он доставлен в больницу, сообщает в среду МЧС России по ДНР.
Горловке пострадал сотрудник МЧС России. Утром после смены караулов старший пожарный из Никитовского района выехал из части. В этот момент его автомобиль атаковал беспилотник", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что командир отделения, который ехал следом, прибыл на помощь и перевез пострадавшего на своем автомобиле в безопасное место, затем передал его медикам скорой помощи. Пострадавший с предварительным диагнозом акубаротравма доставлен в больницу, уточняется в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РоссияВооруженные силы УкраиныГорловкаДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СтиролПроисшествия
 
 
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