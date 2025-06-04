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Генконсул призвал россиян ответственно готовиться к отдыху в Турции
Генконсул призвал россиян ответственно готовиться к отдыху в Турции - РИА Новости, 04.06.2025
Генконсул призвал россиян ответственно готовиться к отдыху в Турции
Россиянам следует ответственно подходить к планированию отдыха на турецких курортах, учитывая все возможные риски, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:49:00+03:00
2025-06-04T17:49:00+03:00
2025-06-04T17:49:00+03:00
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СТАМБУЛ, 4 июн – РИА Новости. Россиянам следует ответственно подходить к планированию отдыха на турецких курортах, учитывая все возможные риски, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ Сергей Ветрик. "Вновь хотелось бы призвать наших туристов ответственно подходить к планированию и проведению своего отпуска. Порой люди сами недооценивают какие-то риски, хронические заболевания, не соблюдают те или иные ограничения. Но существуют также проблемы, связанные с высокими ценами на медицинское лечение, дорожно-транспортными происшествиями, и другие", - сообщил Ветрик. Именно поэтому дипломаты регулярно на онлайн-ресурсах и в СМИ дают людям рекомендации для учета при подготовке к посещению местных курортов, в том числе относительно оформления страховых медицинских полисов, необходимости приобретения туристических услуг в крупных проверенных компаниях, соблюдения соответствующих норм безопасности, а также местного законодательства и традиций, подчеркнул дипломат.
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Туризм, Новости - Туризм, Россия
Генконсул призвал россиян ответственно готовиться к отдыху в Турции
Генконсул Ветрик призвал россиян ответственно готовиться к отдыху в Турции
СТАМБУЛ, 4 июн – РИА Новости. Россиянам следует ответственно подходить к планированию отдыха на турецких курортах, учитывая все возможные риски, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ Сергей Ветрик.
"Вновь хотелось бы призвать наших туристов ответственно подходить к планированию и проведению своего отпуска. Порой люди сами недооценивают какие-то риски, хронические заболевания, не соблюдают те или иные ограничения. Но существуют также проблемы, связанные с высокими ценами на медицинское лечение, дорожно-транспортными происшествиями, и другие", - сообщил Ветрик.
Именно поэтому дипломаты регулярно на онлайн-ресурсах и в СМИ дают людям рекомендации для учета при подготовке к посещению местных курортов, в том числе относительно оформления страховых медицинских полисов, необходимости приобретения туристических услуг в крупных проверенных компаниях, соблюдения соответствующих норм безопасности, а также местного законодательства и традиций, подчеркнул дипломат.