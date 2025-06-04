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Bloomberg: ЕК может ввести запрет на импорт газа из России 17 июня
Bloomberg: ЕК может ввести запрет на импорт газа из России 17 июня - РИА Новости, 04.06.2025
Bloomberg: ЕК может ввести запрет на импорт газа из России 17 июня
Еврокомиссия может представить 17 июня меры по введению запрета на импорт газа из РФ, ограничений на нефть и уран, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:15:00+03:00
2025-06-04T15:15:00+03:00
2025-06-04T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Еврокомиссия может представить 17 июня меры по введению запрета на импорт газа из РФ, ограничений на нефть и уран, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Еврокомиссия 17 июня, вероятно, обнародует меры по введению нулевой импортной квоты на российский газ. Предложение также будет включать инструменты для поэтапного отказа от российской нефти и ограничения новых контрактов на поставку урана и других ядерных материалов", - говорится в публикации.ЕК ранее представила проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
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россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Bloomberg: ЕК может ввести запрет на импорт газа из России 17 июня
Bloomberg: ЕК может представить 17 июня меры по запрету на импорт газа из РФ