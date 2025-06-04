https://ria.ru/20250604/gafurov-2020855215.html

Защита экс-ректора КФУ обжаловала приговор по делу об убийстве

Защита экс-ректора КФУ обжаловала приговор по делу об убийстве - РИА Новости, 04.06.2025

Защита экс-ректора КФУ обжаловала приговор по делу об убийстве

Адвокаты бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова обжаловали его приговор по делу о подстрекательстве к убийству... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:03:00+03:00

2025-06-04T14:03:00+03:00

2025-06-04T14:03:00+03:00

казанский (приволжский) федеральный университет

ильшат гафуров

москва

общество

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Адвокаты бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова обжаловали его приговор по делу о подстрекательстве к убийству предпринимателя Айдара Исрафилова в 1999 году, сообщается в картотеке Савеловского суда Москвы. "Обжаловано", - сказано в карточке уголовного дела. Суд в конце мая приговорил Гафурова к 22 годам колонии строгого режима. Гособвинение просило для него 25 лет лишения свободы. Кроме того, с бывшего ректора взыскали 60 миллионов рублей компенсации морального вреда по искам потерпевших.

https://ria.ru/20250604/ilina-2020838642.html

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казанский (приволжский) федеральный университет, ильшат гафуров, москва, общество