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Защита экс-ректора КФУ обжаловала приговор по делу об убийстве - РИА Новости, 04.06.2025
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14:03 04.06.2025
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Защита экс-ректора КФУ обжаловала приговор по делу об убийстве
Защита экс-ректора КФУ обжаловала приговор по делу об убийстве - РИА Новости, 04.06.2025
Защита экс-ректора КФУ обжаловала приговор по делу об убийстве
Адвокаты бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова обжаловали его приговор по делу о подстрекательстве к убийству... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:03:00+03:00
2025-06-04T14:03:00+03:00
казанский (приволжский) федеральный университет
ильшат гафуров
москва
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Адвокаты бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова обжаловали его приговор по делу о подстрекательстве к убийству предпринимателя Айдара Исрафилова в 1999 году, сообщается в картотеке Савеловского суда Москвы. "Обжаловано", - сказано в карточке уголовного дела. Суд в конце мая приговорил Гафурова к 22 годам колонии строгого режима. Гособвинение просило для него 25 лет лишения свободы. Кроме того, с бывшего ректора взыскали 60 миллионов рублей компенсации морального вреда по искам потерпевших.
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казанский (приволжский) федеральный университет, ильшат гафуров, москва, общество
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Ильшат Гафуров, Москва, Общество
Защита экс-ректора КФУ обжаловала приговор по делу об убийстве

Защита экс-ректора КФУ Гафурова обжаловала приговор по делу об убийстве

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкИльшат Гафуров
Ильшат Гафуров - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Ильшат Гафуров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Адвокаты бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова обжаловали его приговор по делу о подстрекательстве к убийству предпринимателя Айдара Исрафилова в 1999 году, сообщается в картотеке Савеловского суда Москвы.
"Обжаловано", - сказано в карточке уголовного дела.
Суд в конце мая приговорил Гафурова к 22 годам колонии строгого режима. Гособвинение просило для него 25 лет лишения свободы. Кроме того, с бывшего ректора взыскали 60 миллионов рублей компенсации морального вреда по искам потерпевших.
Наталья Ильина - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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Вчера, 12:53
 
Казанский (Приволжский) федеральный университетИльшат ГафуровМоскваОбщество
 
 
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