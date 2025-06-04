https://ria.ru/20250604/fsb-2020821807.html

В Крыму задержали женщин, сотрудничавших с украинскими спецслужбами

В Крыму задержали женщин, сотрудничавших с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 04.06.2025

В Крыму задержали женщин, сотрудничавших с украинскими спецслужбами

Силовики задержали в Крыму двух женщин, передавших украинским спецслужбам сведения о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота, сообщили в ЦОС ФСБ... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:48:00+03:00

2025-06-04T11:48:00+03:00

2025-06-04T12:05:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

республика крым

россия

украина

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020824715_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab6c07c5f52646c5a8b9f13ead0d9f9a.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Силовики задержали в Крыму двух женщин, передавших украинским спецслужбам сведения о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в республике Крым пресечена деятельность двух женщин - агентов украинских спецслужб, передававших данные о военных объектах в Крыму", - говорится в сообщении. Отмечается, что жительница Нижнегорского района предложила военной разведке Украины помощь в сборе данных и передала координаты военных объектов, включая склад с горюче-смазочными материалами. "Указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения Вооруженными силами Украины", - заявили в ФСБ. Кроме того, жительница Севастополя через Telegram сотрудничала с СБУ, собирая информацию о военнослужащем Черноморского флота. "Женщины задержаны и дали признательные показания. Следственным отделом УФСБ России по республике Крым в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена в форме шпионажа). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в релизе В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины активно используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.

https://ria.ru/20250530/fsb-2019913742.html

https://ria.ru/20250522/fsb-2018408936.html

республика крым

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео задержания женщин, которые сотрудничали со спецслужбами Украины Видео от ФСБ о задержании в Крыму двух женщин, которые сотрудничали со спецслужбами Украины 2025-06-04T11:48 true PT1M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, республика крым, россия, украина, общество