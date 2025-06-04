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В Крыму задержали женщин, сотрудничавших с украинскими спецслужбами
В Крыму задержали женщин, сотрудничавших с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 04.06.2025
В Крыму задержали женщин, сотрудничавших с украинскими спецслужбами
Силовики задержали в Крыму двух женщин, передавших украинским спецслужбам сведения о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота, сообщили в ЦОС ФСБ... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:48:00+03:00
2025-06-04T11:48:00+03:00
2025-06-04T12:05:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Силовики задержали в Крыму двух женщин, передавших украинским спецслужбам сведения о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в республике Крым пресечена деятельность двух женщин - агентов украинских спецслужб, передававших данные о военных объектах в Крыму", - говорится в сообщении. Отмечается, что жительница Нижнегорского района предложила военной разведке Украины помощь в сборе данных и передала координаты военных объектов, включая склад с горюче-смазочными материалами. "Указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения Вооруженными силами Украины", - заявили в ФСБ. Кроме того, жительница Севастополя через Telegram сотрудничала с СБУ, собирая информацию о военнослужащем Черноморского флота. "Женщины задержаны и дали признательные показания. Следственным отделом УФСБ России по республике Крым в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена в форме шпионажа). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в релизе В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины активно используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.
https://ria.ru/20250530/fsb-2019913742.html
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Видео задержания женщин, которые сотрудничали со спецслужбами Украины
Видео от ФСБ о задержании в Крыму двух женщин, которые сотрудничали со спецслужбами Украины
2025-06-04T11:48
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, республика крым, россия, украина, общество
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Россия, Украина, Общество
В Крыму задержали женщин, сотрудничавших с украинскими спецслужбами
ФСБ: в Крыму задержаны 2 женщины, сотрудничавшие с украинскими спецслужбами