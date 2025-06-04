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Жителя Челябинской области обвинили в попытке поджога госучреждения - РИА Новости, 04.06.2025
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10:40 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/fsb-2020806583.html
Жителя Челябинской области обвинили в попытке поджога госучреждения
Жителя Челябинской области обвинили в попытке поджога госучреждения - РИА Новости, 04.06.2025
Жителя Челябинской области обвинили в попытке поджога госучреждения
УФСБ возбудило уголовное дело о покушении на теракт в отношении жителя Челябинской области, пытавшегося поджечь здание государственного учреждения, сообщила в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:40:00+03:00
2025-06-04T10:40:00+03:00
челябинская область
россия
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн – РИА Новости. УФСБ возбудило уголовное дело о покушении на теракт в отношении жителя Челябинской области, пытавшегося поджечь здание государственного учреждения, сообщила в среду пресс-служба управления. По данным ведомства, сотрудниками регионального УФСБ России в апреле задержан местный житель, который попытался поджечь здание государственного учреждения, после чего скрылся с места преступления. "На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным органом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России (покушение на террористический акт)", - говорится в сообщении. Устанавливается причастность подозреваемого к иным эпизодам противоправной деятельности, добавили в УФСБ.
https://ria.ru/20250604/zaderzhanie-2020782421.html
https://ria.ru/20250603/fsb-2020684126.html
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челябинская область, россия, общество
Челябинская область, Россия, Общество
Жителя Челябинской области обвинили в попытке поджога госучреждения

ФСБ: жителя Челябинской области обвинили в попытке поджога госучреждения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн – РИА Новости. УФСБ возбудило уголовное дело о покушении на теракт в отношении жителя Челябинской области, пытавшегося поджечь здание государственного учреждения, сообщила в среду пресс-служба управления.
По данным ведомства, сотрудниками регионального УФСБ России в апреле задержан местный житель, который попытался поджечь здание государственного учреждения, после чего скрылся с места преступления.
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Кузбассе за покушение на теракт задержали подростка
Вчера, 07:50
"На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным органом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России (покушение на террористический акт)", - говорится в сообщении.
Устанавливается причастность подозреваемого к иным эпизодам противоправной деятельности, добавили в УФСБ.
Украинский агент, задержанный в Крыму, рассказал о том, как готовил теракт - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Крыму задержали мужчину, готовившего теракт по заданию СБУ
3 июня, 15:51
 
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