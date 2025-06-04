https://ria.ru/20250604/fsb-2020806583.html

Жителя Челябинской области обвинили в попытке поджога госучреждения

Жителя Челябинской области обвинили в попытке поджога госучреждения - РИА Новости, 04.06.2025

Жителя Челябинской области обвинили в попытке поджога госучреждения

УФСБ возбудило уголовное дело о покушении на теракт в отношении жителя Челябинской области, пытавшегося поджечь здание государственного учреждения, сообщила в... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:40:00+03:00

2025-06-04T10:40:00+03:00

2025-06-04T10:40:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн – РИА Новости. УФСБ возбудило уголовное дело о покушении на теракт в отношении жителя Челябинской области, пытавшегося поджечь здание государственного учреждения, сообщила в среду пресс-служба управления. По данным ведомства, сотрудниками регионального УФСБ России в апреле задержан местный житель, который попытался поджечь здание государственного учреждения, после чего скрылся с места преступления. "На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным органом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России (покушение на террористический акт)", - говорится в сообщении. Устанавливается причастность подозреваемого к иным эпизодам противоправной деятельности, добавили в УФСБ.

https://ria.ru/20250604/zaderzhanie-2020782421.html

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челябинская область, россия, общество