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Россиянам рассказали, какие ягоды и фрукты нельзя покупать
Россиянам рассказали, какие ягоды и фрукты нельзя покупать - РИА Новости, 04.06.2025
Россиянам рассказали, какие ягоды и фрукты нельзя покупать
Фрукты и ягоды, продающиеся вдоль трасс, опасны для здоровья, заявила "Ленте.ру" старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T08:29:00+03:00
2025-06-04T08:29:00+03:00
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Фрукты и ягоды, продающиеся вдоль трасс, опасны для здоровья, заявила "Ленте.ру" старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. "Регулярное употребление подобных продуктов способствует накоплению токсинов в организме", — сказала она.Специалист отметила, что плоды у дорог поглощают вредные вещества от выхлопных газов и дорожную пыль вместе с микроорганизмами. По ее мнению, особенную опасность представляют ягоды с мягкой поверхностью, потому что они накапливают больше вредных веществ и их сложно тщательно промыть, не повредив.Вместе с тем яблоки, груши и сливы можно покупать вдоль трасс, так как у них плотная кожура, ее легче очистить.
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общество, россия
Россиянам рассказали, какие ягоды и фрукты нельзя покупать
Биотехнолог Золотарева рассказала об опасности покупки фруктов и ягод с трассы