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СМИ: ВВС ФРГ проводят учения по сбросу планирующих авиабомб
СМИ: ВВС ФРГ проводят учения по сбросу планирующих авиабомб - РИА Новости, 04.06.2025
СМИ: ВВС ФРГ проводят учения по сбросу планирующих авиабомб
Четыре истребителя Eurofighter военно-воздушных сил Германии принимают в среду участие в учениях по сбросу планирующих авиационных бомб, сообщает телеканал n-tv РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:52:00+03:00
2025-06-04T18:52:00+03:00
2025-06-04T18:52:00+03:00
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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Четыре истребителя Eurofighter военно-воздушных сил Германии принимают в среду участие в учениях по сбросу планирующих авиационных бомб, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на представителя бундесвера. "Бундесвер тренируется в применении высокоточных планирующих бомб на большие расстояния: четыре истребителя Eurofighter ВВС Германии вылетели с авиабазы Нёрфених, чтобы сбросить управляемые высокоточные бомбы GBU-48 на военном полигоне возле Видселя в Швеции", - сообщает телеканал. Отмечается, что пилоты обучаются сбросу управляемых планирующих авиабомб GBU-48 с дальностью менее 25 километров. По данным n-tv, отрабатывается операция так называемого "глубокого удара" (англ. Deepstrike) с дальностью маршрута в несколько тысяч километров, в ходе которого для каждого истребителя запланированы четыре дозаправки в воздухе.
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в мире, германия, бундесвер германии, eurofighter typhoon
В мире, Германия, Бундесвер Германии, Eurofighter Typhoon
СМИ: ВВС ФРГ проводят учения по сбросу планирующих авиабомб
N-tv: немецкие истребители участвуют в учениях по сбросу планирующих авиабомб