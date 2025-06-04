https://ria.ru/20250604/frg-2020950645.html

СМИ: ВВС ФРГ проводят учения по сбросу планирующих авиабомб

СМИ: ВВС ФРГ проводят учения по сбросу планирующих авиабомб - РИА Новости, 04.06.2025

СМИ: ВВС ФРГ проводят учения по сбросу планирующих авиабомб

Четыре истребителя Eurofighter военно-воздушных сил Германии принимают в среду участие в учениях по сбросу планирующих авиационных бомб, сообщает телеканал n-tv РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:52:00+03:00

2025-06-04T18:52:00+03:00

2025-06-04T18:52:00+03:00

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бундесвер германии

eurofighter typhoon

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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Четыре истребителя Eurofighter военно-воздушных сил Германии принимают в среду участие в учениях по сбросу планирующих авиационных бомб, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на представителя бундесвера. "Бундесвер тренируется в применении высокоточных планирующих бомб на большие расстояния: четыре истребителя Eurofighter ВВС Германии вылетели с авиабазы Нёрфених, чтобы сбросить управляемые высокоточные бомбы GBU-48 на военном полигоне возле Видселя в Швеции", - сообщает телеканал. Отмечается, что пилоты обучаются сбросу управляемых планирующих авиабомб GBU-48 с дальностью менее 25 километров. По данным n-tv, отрабатывается операция так называемого "глубокого удара" (англ. Deepstrike) с дальностью маршрута в несколько тысяч километров, в ходе которого для каждого истребителя запланированы четыре дозаправки в воздухе.

https://ria.ru/20250318/makron-2005762197.html

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в мире, германия, бундесвер германии, eurofighter typhoon