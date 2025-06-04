https://ria.ru/20250604/forma-2020771757.html
Юрист напомнила об изменениях в школьной форме в новом учебном году
Юрист напомнила об изменениях в школьной форме в новом учебном году - РИА Новости, 04.06.2025
Юрист напомнила об изменениях в школьной форме в новом учебном году
Новый ГОСТ для школьной формы будет применяться для обозначения безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа одежды для посещения... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T03:45:00+03:00
2025-06-04T03:45:00+03:00
2025-06-04T03:45:00+03:00
общество
анастасия билялова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151323/87/1513238773_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1917e22616121e5cd08e96d02e8a011d.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Новый ГОСТ для школьной формы будет применяться для обозначения безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа одежды для посещения уроков школьниками, рассказала РИА Новости юрист Анастасия Билялова. "Речь идет о требованиях к школьной форме, за исключением спортивной одежды и обуви. Данный ГОСТ будет применяться для обозначения безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа одежды для посещения уроков школьниками. Возможно, родители начнут больше обращать внимание на такую продукцию, если она будет сопоставимой по цене с аналогами и/или будет вписываться в семейный бюджет", - рассказала юрист. Она отметила, что для потребителей может появиться дополнительная возможность выбора - самостоятельно искать подходящую одежду по всем параметрам или же довериться надписи "ГОСТ", если она не сделает стоимость формы "космической". Однако, как уточнила юрист, важно смотреть на номер ГОСТ - просто аббревиатуры недостаточно, так как это может быть номер, например, стандарта упаковки.
https://ria.ru/20240816/forma-1966506847.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151323/87/1513238773_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_3c3582bddb236539e23697f574540943.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анастасия билялова
Общество, Анастасия Билялова
Юрист напомнила об изменениях в школьной форме в новом учебном году
Юрист Билялова рассказала о новом ГОСТе для школьной формы
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Новый ГОСТ для школьной формы будет применяться для обозначения безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа одежды для посещения уроков школьниками, рассказала РИА Новости юрист Анастасия Билялова.
"Речь идет о требованиях к школьной форме, за исключением спортивной одежды и обуви. Данный ГОСТ будет применяться для обозначения безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа одежды для посещения уроков школьниками. Возможно, родители начнут больше обращать внимание на такую продукцию, если она будет сопоставимой по цене с аналогами и/или будет вписываться в семейный бюджет", - рассказала юрист.
Она отметила, что для потребителей может появиться дополнительная возможность выбора - самостоятельно искать подходящую одежду по всем параметрам или же довериться надписи "ГОСТ", если она не сделает стоимость формы "космической". Однако, как уточнила юрист, важно смотреть на номер ГОСТ - просто аббревиатуры недостаточно, так как это может быть номер, например, стандарта упаковки.