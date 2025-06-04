https://ria.ru/20250604/forma-2020771757.html

Юрист напомнила об изменениях в школьной форме в новом учебном году

Юрист напомнила об изменениях в школьной форме в новом учебном году - РИА Новости, 04.06.2025

Юрист напомнила об изменениях в школьной форме в новом учебном году

Новый ГОСТ для школьной формы будет применяться для обозначения безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа одежды для посещения... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T03:45:00+03:00

2025-06-04T03:45:00+03:00

2025-06-04T03:45:00+03:00

общество

анастасия билялова

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Новый ГОСТ для школьной формы будет применяться для обозначения безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа одежды для посещения уроков школьниками, рассказала РИА Новости юрист Анастасия Билялова. "Речь идет о требованиях к школьной форме, за исключением спортивной одежды и обуви. Данный ГОСТ будет применяться для обозначения безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа одежды для посещения уроков школьниками. Возможно, родители начнут больше обращать внимание на такую продукцию, если она будет сопоставимой по цене с аналогами и/или будет вписываться в семейный бюджет", - рассказала юрист. Она отметила, что для потребителей может появиться дополнительная возможность выбора - самостоятельно искать подходящую одежду по всем параметрам или же довериться надписи "ГОСТ", если она не сделает стоимость формы "космической". Однако, как уточнила юрист, важно смотреть на номер ГОСТ - просто аббревиатуры недостаточно, так как это может быть номер, например, стандарта упаковки.

https://ria.ru/20240816/forma-1966506847.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, анастасия билялова