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Юрист напомнила об изменениях в школьной форме в новом учебном году - РИА Новости, 04.06.2025
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03:45 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/forma-2020771757.html
Юрист напомнила об изменениях в школьной форме в новом учебном году
Юрист напомнила об изменениях в школьной форме в новом учебном году - РИА Новости, 04.06.2025
Юрист напомнила об изменениях в школьной форме в новом учебном году
Новый ГОСТ для школьной формы будет применяться для обозначения безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа одежды для посещения... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T03:45:00+03:00
2025-06-04T03:45:00+03:00
общество
анастасия билялова
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Новый ГОСТ для школьной формы будет применяться для обозначения безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа одежды для посещения уроков школьниками, рассказала РИА Новости юрист Анастасия Билялова. "Речь идет о требованиях к школьной форме, за исключением спортивной одежды и обуви. Данный ГОСТ будет применяться для обозначения безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа одежды для посещения уроков школьниками. Возможно, родители начнут больше обращать внимание на такую продукцию, если она будет сопоставимой по цене с аналогами и/или будет вписываться в семейный бюджет", - рассказала юрист. Она отметила, что для потребителей может появиться дополнительная возможность выбора - самостоятельно искать подходящую одежду по всем параметрам или же довериться надписи "ГОСТ", если она не сделает стоимость формы "космической". Однако, как уточнила юрист, важно смотреть на номер ГОСТ - просто аббревиатуры недостаточно, так как это может быть номер, например, стандарта упаковки.
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Дарья Буймова
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общество, анастасия билялова
Общество, Анастасия Билялова
Юрист напомнила об изменениях в школьной форме в новом учебном году

Юрист Билялова рассказала о новом ГОСТе для школьной формы

© РИА Новости / Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкНа перемене между уроками в средней общеобразовательной школе № 82
На перемене между уроками в средней общеобразовательной школе № 82 - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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На перемене между уроками в средней общеобразовательной школе № 82. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Новый ГОСТ для школьной формы будет применяться для обозначения безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа одежды для посещения уроков школьниками, рассказала РИА Новости юрист Анастасия Билялова.
"Речь идет о требованиях к школьной форме, за исключением спортивной одежды и обуви. Данный ГОСТ будет применяться для обозначения безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа одежды для посещения уроков школьниками. Возможно, родители начнут больше обращать внимание на такую продукцию, если она будет сопоставимой по цене с аналогами и/или будет вписываться в семейный бюджет", - рассказала юрист.
Она отметила, что для потребителей может появиться дополнительная возможность выбора - самостоятельно искать подходящую одежду по всем параметрам или же довериться надписи "ГОСТ", если она не сделает стоимость формы "космической". Однако, как уточнила юрист, важно смотреть на номер ГОСТ - просто аббревиатуры недостаточно, так как это может быть номер, например, стандарта упаковки.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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ОбществоАнастасия Билялова
 
 
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