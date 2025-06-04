В Белгородской области двух чиновников обвинили в смерти ребенка в фонтане
В Белгородской области двух чиновников обвинили в смерти девочки в фонтане
© Фото : СУ СК России по Белгородской областиФонтан в центральном парке поселка Томаровка Белгородской области
© Фото : СУ СК России по Белгородской области
Фонтан в центральном парке поселка Томаровка Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение двум чиновникам и электромонтеру по делу о гибели девочки в контактном фонтане в поселке Томаровка Белгородской области, сообщили в региональном СУСК.
По данным следствия, в апреле во время пуско-наладочных работ фонтанного оборудования в центральном парке Томаровки была обнаружена неисправность. Обвиняемые привлекли для ремонта электромонтера, не имевшего соответствующей квалификации. В результате 2 июня во время игры у контактного фонтана девочка получила удар током и скончалась на месте.
"Следственными органами СК России по Белгородской области предъявлено обвинение руководителю управления Томаровской территории Яковлевского муниципального округа и бывшему директору МБУ "Благоустройство Яковлевского муниципального округа" в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) и п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Электромонтер, проводивший ремонт оборудования, обвиняется по п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ.", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что фигуранты задержаны, в суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Председателю Следственного комитета РФ представлен доклад о расследовании уголовного дела.
В понедельник региональное СУСК информировало, что возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки, которая, предположительно, погибла от удара электрическим током в контактном фонтане в центральном парке поселка Томаровка Яковлевского округа. Белгородские власти создали комиссии для проверки фонтанов.