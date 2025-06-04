https://ria.ru/20250604/festival-2020959501.html
Нарышкин выступил на открытии книжного фестиваля "Красная площадь"
Нарышкин выступил на открытии книжного фестиваля "Красная площадь" - РИА Новости, 04.06.2025
Нарышкин выступил на открытии книжного фестиваля "Красная площадь"
Открывшийся в Москве XI книжный фестиваль "Красная площадь" подарит своим гостям атмосферу интеллектуального досуга, уверен председатель Российского... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T19:49:00+03:00
2025-06-04T19:49:00+03:00
2025-06-04T19:49:00+03:00
культура
москва
россия
сергей нарышкин
российское историческое общество
книжный фестиваль "красная площадь"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020959282_0:40:3144:1809_1920x0_80_0_0_5447574c5e05b34482e042d7676f9c78.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Открывшийся в Москве XI книжный фестиваль "Красная площадь" подарит своим гостям атмосферу интеллектуального досуга, уверен председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Фестиваль стал ярким праздником для всех, кто любит и ценит книгу. Здесь свои новинки представляют около 400 издательств из самых регионов нашей страны, от Востока до Калининграда", - отметил Нарышкин на открытии фестиваля. По его словам, обширная часть программы нынешнего фестиваля посвящена 80-летию Великой Победы и российской специальной военной операции. "Не сомневаюсь, что "Красная площадь" 2025 года подарит своим гостям атмосферу интеллектуального досуга, новые книги, интересные встречи и самые яркие и приятные впечатления", - сказал Нарышкин.
https://ria.ru/20250604/festival-2020840826.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020959282_413:0:3144:2048_1920x0_80_0_0_3ad943222b9ebbdc6d3b9161bd31c746.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, книжный фестиваль "красная площадь"
Культура, Москва, Россия, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, Книжный фестиваль "Красная площадь"
Нарышкин выступил на открытии книжного фестиваля "Красная площадь"
Нарышкин назвал фестиваль "Красная площадь" местом интеллектуального досуга