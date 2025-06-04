https://ria.ru/20250604/festival-2020959501.html

Нарышкин выступил на открытии книжного фестиваля "Красная площадь"

Нарышкин выступил на открытии книжного фестиваля "Красная площадь" - РИА Новости, 04.06.2025

Нарышкин выступил на открытии книжного фестиваля "Красная площадь"

Открывшийся в Москве XI книжный фестиваль "Красная площадь" подарит своим гостям атмосферу интеллектуального досуга, уверен председатель Российского... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T19:49:00+03:00

2025-06-04T19:49:00+03:00

2025-06-04T19:49:00+03:00

культура

москва

россия

сергей нарышкин

российское историческое общество

книжный фестиваль "красная площадь"

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Открывшийся в Москве XI книжный фестиваль "Красная площадь" подарит своим гостям атмосферу интеллектуального досуга, уверен председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Фестиваль стал ярким праздником для всех, кто любит и ценит книгу. Здесь свои новинки представляют около 400 издательств из самых регионов нашей страны, от Востока до Калининграда", - отметил Нарышкин на открытии фестиваля. По его словам, обширная часть программы нынешнего фестиваля посвящена 80-летию Великой Победы и российской специальной военной операции. "Не сомневаюсь, что "Красная площадь" 2025 года подарит своим гостям атмосферу интеллектуального досуга, новые книги, интересные встречи и самые яркие и приятные впечатления", - сказал Нарышкин.

https://ria.ru/20250604/festival-2020840826.html

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москва, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, книжный фестиваль "красная площадь"