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Фестиваль "Сказка Град" пройдет в подмосковном Серпухове
Фестиваль "Сказка Град" пройдет в подмосковном Серпухове - РИА Новости, 04.06.2025
Фестиваль "Сказка Град" пройдет в подмосковном Серпухове
В подмосковном Серпухове 7 июня состоится традиционный фестиваль "Сказка Град", посвященный русскому фольклорному творчеству, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:41:00+03:00
2025-06-04T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В подмосковном Серпухове 7 июня состоится традиционный фестиваль "Сказка Град", посвященный русскому фольклорному творчеству, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. В этом году мероприятие пройдет под темой "Тайна Цветодива" — по легенде, этот волшебный цветок распускается лишь раз в году, в ночь летнего солнцестояния. Фестиваль начнется в 17:00. В 17:20 праздник откроет сказочный хоровод-флешмоб. В 18:00 зрители увидят музыкальный спектакль "Сказка о Царевне Несмеяне", а в 19:00 начнутся забавы от Ежки-Кощеевны и Бабули-Ягули. Завершится фестиваль концертом с участием местных творческих коллективов и красочным световым шоу. В программе мероприятия также будет конкурс сказочных героев, гостей ждут встречи с водяным, русалками, кикиморами, гусями-лебедями в Смородиновом пруду. Также посетители смогут зайти на ярмарку мастеров и в зону фудкорта "Скатерть-самобранка от Горыныча". Кроме того, желающие смогут принять участие в мастер-классах народных промыслов и состязании богатырской силы.
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Фестиваль "Сказка Град" пройдет в подмосковном Серпухове
Фестиваль "Сказка Град" пройдет в Подмосковье 7 июня
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В подмосковном Серпухове 7 июня состоится традиционный фестиваль "Сказка Град", посвященный русскому фольклорному творчеству, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
В этом году мероприятие пройдет под темой "Тайна Цветодива" — по легенде, этот волшебный цветок распускается лишь раз в году, в ночь летнего солнцестояния.
Фестиваль начнется в 17:00. В 17:20 праздник откроет сказочный хоровод-флешмоб. В 18:00 зрители увидят музыкальный спектакль "Сказка о Царевне Несмеяне", а в 19:00 начнутся забавы от Ежки-Кощеевны и Бабули-Ягули. Завершится фестиваль концертом с участием местных творческих коллективов и красочным световым шоу.
В программе мероприятия также будет конкурс сказочных героев, гостей ждут встречи с водяным, русалками, кикиморами, гусями-лебедями в Смородиновом пруду. Также посетители смогут зайти на ярмарку мастеров и в зону фудкорта "Скатерть-самобранка от Горыныча". Кроме того, желающие смогут принять участие в мастер-классах народных промыслов и состязании богатырской силы.