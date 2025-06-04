https://ria.ru/20250604/falanster-2020770296.html

"Фаланстер" обжаловал штраф в 80 тысяч рублей

"Фаланстер" обжаловал штраф в 80 тысяч рублей - РИА Новости, 04.06.2025

"Фаланстер" обжаловал штраф в 80 тысяч рублей

Книжный магазин "Фаланстер" обжаловал штраф в 80 тысяч рублей, назначенный за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в Тверском... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T03:22:00+03:00

2025-06-04T03:22:00+03:00

2025-06-04T03:22:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Книжный магазин "Фаланстер" обжаловал штраф в 80 тысяч рублей, назначенный за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения пока не назначена. Также свой штраф в 40 тысяч рублей обжаловал гендиректор магазина Борис Куприянов. Ранее Тверской суд Москвы признал магазин и его гендиректора виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ. Протокол был составлен за участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной в РФ. Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, поводом для составления протокола стала продажа книг белорусского анархиста Игоря Олиневича "Еду в Магадан". Как указано в документах, книга была издана при поддержке американской организации "Федерация анархического черного креста"*, которую признали нежелательной в 2024 году. Представитель магазина настаивал, что в книге речь идет о другой анархистской организации, которая еще не запрещена. Кроме того, договор комиссии был заключен до признания "Федерации анархического черного креста"* нежелательной. Суд не внял этому доводу, указав, что "при должной внимательности и осмотрительности у юридического лица имелась возможность принять меры для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность".* Организация признана нежелательной в России.

https://ria.ru/20250515/sud--2017092146.html

https://ria.ru/20250405/sud-2009504278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, борис куприянов, происшествия