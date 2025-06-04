https://ria.ru/20250604/evropa-2020932676.html

Глава офиса Орбана: Европа все глубже втягивается в конфликт на Украине

Глава офиса Орбана: Европа все глубже втягивается в конфликт на Украине - РИА Новости, 04.06.2025

Глава офиса Орбана: Европа все глубже втягивается в конфликт на Украине

Европа все глубже втягивается в конфликт на Украине, потому что проводит политику, направленную не на урегулирование, а на его дальнейшее продолжение, заявил... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:59:00+03:00

2025-06-04T17:59:00+03:00

2025-06-04T17:59:00+03:00

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украина

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БУДАПЕШТ, 4 июн - РИА Новости. Европа все глубже втягивается в конфликт на Украине, потому что проводит политику, направленную не на урегулирование, а на его дальнейшее продолжение, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "События прошлой недели дают мало оснований для оптимизма. Пока что мы движемся не в сторону выхода из войны, а дальше внутрь. Европейская политика не меняется, Брюссель по-прежнему поддерживает не мирные переговоры, а войну", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. По его словам, в Европе есть и противоположные мнения, в частности, победа на президентских выборах в Польше кандидата от партии "Право и справедливость" Кароля Навроцкого, который в ходе предвыборной кампании выступал против вступления Украины в ЕС и НАТО, "дает надежду". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз должен осознать необходимость присоединиться к американскому подходу в решении конфликта на Украине, нет смысла идти разными дорогами. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто неоднократно призывал европейских политиков не препятствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250530/avtoritet-2020029881.html

https://ria.ru/20250527/es-2019309659.html

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в мире, украина, венгрия, европа, кароль навроцкий, виктор орбан, петер сийярто, право и справедливость, евросоюз, нато