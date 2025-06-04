https://ria.ru/20250604/evropa-2020829666.html

В Польше рассказали, к чему приведет прекращение военной помощи США Украине

В Польше рассказали, к чему приведет прекращение военной помощи США Украине - РИА Новости, 04.06.2025

В Польше рассказали, к чему приведет прекращение военной помощи США Украине

Европа не сможет эффективно помогать Украине без США, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) генерал Дариуш Луковский. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:14:00+03:00

2025-06-04T12:14:00+03:00

2025-06-04T12:14:00+03:00

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ВАРШАВА, 4 июн – РИА Новости. Европа не сможет эффективно помогать Украине без США, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) генерал Дариуш Луковский. "Если американцы не будут продолжать военную помощь, это создаст проблему с эффективной поддержкой Украины в долгосрочной перспективе", - сказал Луковский в интервью изданию Rzeczpospolita. При этом он отметил, что в настоящее время американская военная помощь Украине является лишь реализацией программ, утвержденных предыдущим президентом США Джо Байденом. "Больший вес должен взять на себя Европейский союз. Но, реально глядя на промышленные возможности, мы видим, что, несмотря на множество запущенных программ, предназначенных для создания новых возможностей, таких как программа SAFE или ReARM Europe, требуется время для достижения предполагаемых результатов", - заявил генерал. Он отметил, что военная промышленность Евросоюза не может, например, конкурировать с российским ВПК в части производства боеприпасов. "Страны Европейского союза не производят боеприпасы в таких количествах, как Россия, имеющая здесь гигантское преимущество", - сказал генерал. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250603/tramp-2020656191.html

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020566712.html

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украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, нато, в мире