https://ria.ru/20250604/evraev-2020851117.html
Евраев принял участие в корсовете минздрава Ярославской области
Евраев принял участие в корсовете минздрава Ярославской области - РИА Новости, 04.06.2025
Евраев принял участие в корсовете минздрава Ярославской области
Губернатор Ярославской области принял участие в корсовете главных внештатных специалистов минздрава региона, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:44:00+03:00
2025-06-04T13:44:00+03:00
2025-06-04T14:55:00+03:00
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области принял участие в корсовете главных внештатных специалистов минздрава региона, сообщила пресс-служба областного правительства. Сообщается, что цифровизация здравоохранения стала одним из главных вопросов на заседании координационного совета главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Ярославской области, которое прошло при участии губернатора Михаила Евраева. "В финальной стадии пилотный проект с компанией "1С". Реализуем его в плановом режиме и к концу лета готовимся закрыть контракт. Запущен медицинский информационно-аналитический центр, идут интеграция, доработка и модернизация систем. Запланирована разработка мобильного приложения для пациентов. Продолжим внедрение алгоритмов искусственного интеллекта в здравоохранение региона", - рассказал Михаил Евраев. Губернатору была представлена разработанная министерством здравоохранения система оценки эффективности работы руководителей медицинских организаций, которая состоит из 13 ключевых показателей деятельности. Как сообщил Михаил Евраев, эти показатели будут влиять и на кадровые решения в сфере здравоохранения региона. На корсвете отмечалось, что достигнуты договоренности об обучении главных внештатных специалистов и главных врачей работе с новыми технологиями на базе "Школы 21" (школы цифровых технологий). Оно будет вестись силами специалистов "1С" на бесплатной основе. На данный момент формируется программа обучения. И.о. министра здравоохранения Мария Можейко рассказала о планах развития медицинского колледжа. Уже этим летом учебное заведение ждет ремонт. Будут приведены в порядок входная группа и ряд учебных помещений. "Колледж должен стать современным, отвечающим реалиям времени местом, куда стремятся попасть, и пространством, где интересно и комфортно получать знания", – сказала Мария Можейко. Обсудили также процесс централизации медучреждений, рекомендованный министерством здравоохранения России. Как сообщила Мария Можейко, сокращения медицинского персонала, который работает с больными, не будет. Кроме того, по ее словам, все процессы, которые происходят в результате изменения штатного расписания, будут тщательно отслеживаться. Фонд заработной платы остается в функционале больниц.
https://ria.ru/20250602/vrach-2020552228.html
https://ria.ru/20250530/tsentralizatsiya-2020014657.html
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ярославская область, россия, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев
Евраев принял участие в корсовете минздрава Ярославской области
Губернатор Евраев принял участие в корсовете минздрава Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области принял участие в корсовете главных внештатных специалистов минздрава региона, сообщила пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что цифровизация здравоохранения стала одним из главных вопросов на заседании координационного совета главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Ярославской области, которое прошло при участии губернатора Михаила Евраева.
"В финальной стадии пилотный проект с компанией "1С". Реализуем его в плановом режиме и к концу лета готовимся закрыть контракт. Запущен медицинский информационно-аналитический центр, идут интеграция, доработка и модернизация систем. Запланирована разработка мобильного приложения для пациентов. Продолжим внедрение алгоритмов искусственного интеллекта в здравоохранение региона", - рассказал Михаил Евраев.
Губернатору была представлена разработанная министерством здравоохранения система оценки эффективности работы руководителей медицинских организаций, которая состоит из 13 ключевых показателей деятельности. Как сообщил Михаил Евраев, эти показатели будут влиять и на кадровые решения в сфере здравоохранения региона.
На корсвете отмечалось, что достигнуты договоренности об обучении главных внештатных специалистов и главных врачей работе с новыми технологиями на базе "Школы 21" (школы цифровых технологий). Оно будет вестись силами специалистов "1С" на бесплатной основе. На данный момент формируется программа обучения.
И.о. министра здравоохранения Мария Можейко рассказала о планах развития медицинского колледжа. Уже этим летом учебное заведение ждет ремонт. Будут приведены в порядок входная группа и ряд учебных помещений. "Колледж должен стать современным, отвечающим реалиям времени местом, куда стремятся попасть, и пространством, где интересно и комфортно получать знания", – сказала Мария Можейко.
Обсудили также процесс централизации медучреждений, рекомендованный министерством здравоохранения России. Как сообщила Мария Можейко, сокращения медицинского персонала, который работает с больными, не будет. Кроме того, по ее словам, все процессы, которые происходят в результате изменения штатного расписания, будут тщательно отслеживаться. Фонд заработной платы остается в функционале больниц.