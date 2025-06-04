https://ria.ru/20250604/ege-2020930800.html
С начала сдачи ЕГЭ с экзамена удалили 483 человека, сообщил Рособрнадзор
С начала сдачи ЕГЭ с экзамена удалили 483 человека, сообщил Рособрнадзор - РИА Новости, 04.06.2025
С начала сдачи ЕГЭ с экзамена удалили 483 человека, сообщил Рособрнадзор
С начала сдачи ЕГЭ с экзамена удалено 483 человека, из них 153 - за наличие телефона, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:55:00+03:00
2025-06-04T17:55:00+03:00
2025-06-04T18:29:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. С начала сдачи ЕГЭ с экзамена удалено 483 человека, из них 153 - за наличие телефона, сообщили в Рособрнадзоре."По состоянию на 4 июня 2025 года общее количество удаленных участников ЕГЭ составило 483 человека, из них удалены за наличие телефона – 153 человека, за наличие справочных материалов (шпаргалок) – 283 человека", - говорится в сообщении.Согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, допуск к пересдаче ЕГЭ удаленных выпускников предусмотрен только по русскому языку и базовой математике в дополнительный период, который пройдет с 4 по 23 сентября, для возможности получения аттестата в этом году.По состоянию на 4 июня в основные дни основного периода ЕГЭ всего удалено с экзаменов по математике базового и профильного уровня 97 человек, по русскому языку - 168 человек."Пересдача ЕГЭ по иным учебным предметам (учебным предметам по выбору) нарушителями установленного порядка проведения экзамена в текущем году не предусмотрена", - подчеркнули в Рособрнадзоре.Единый государственный экзамен в этом году сдают около 714 тысяч человек.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
С начала сдачи ЕГЭ с экзамена удалили 483 человека, сообщил Рособрнадзор
С начала ЕГЭ с экзамена удалено 483 человека, 153 из них из-за наличия телефона
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. С начала сдачи ЕГЭ с экзамена удалено 483 человека, из них 153 - за наличие телефона, сообщили в Рособрнадзоре.
"По состоянию на 4 июня 2025 года общее количество удаленных участников ЕГЭ составило 483 человека, из них удалены за наличие телефона – 153 человека, за наличие справочных материалов (шпаргалок) – 283 человека", - говорится в сообщении.
Согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, допуск к пересдаче ЕГЭ удаленных выпускников предусмотрен только по русскому языку и базовой математике в дополнительный период, который пройдет с 4 по 23 сентября, для возможности получения аттестата в этом году.
По состоянию на 4 июня в основные дни основного периода ЕГЭ всего удалено с экзаменов по математике базового и профильного уровня 97 человек, по русскому языку - 168 человек.
"Пересдача ЕГЭ по иным учебным предметам (учебным предметам по выбору) нарушителями установленного порядка проведения экзамена в текущем году не предусмотрена", - подчеркнули в Рособрнадзоре
.
Единый государственный экзамен в этом году сдают около 714 тысяч человек.