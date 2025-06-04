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Белый дом разочарован Маском, пишут СМИ - РИА Новости, 04.06.2025
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12:42 04.06.2025 (обновлено: 13:18 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/dom-2020836823.html
Белый дом разочарован Маском, пишут СМИ
Белый дом разочарован Маском, пишут СМИ - РИА Новости, 04.06.2025
Белый дом разочарован Маском, пишут СМИ
Белый дом разочарован американским предпринимателем Илоном Маском, который покинул администрация президента США Дональда Трампа, чтобы заняться бизнесом, пишет... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:42:00+03:00
2025-06-04T13:18:00+03:00
в мире
технологии
сша
дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Белый дом разочарован американским предпринимателем Илоном Маском, который покинул администрация президента США Дональда Трампа, чтобы заняться бизнесом, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Маск 30 мая заявил, что даже после отставки с поста главы департамента эффективности правительства США (DOGE) продолжит быть другом и советником американского президента Дональда Трампа. "Западное крыло недоумевает, не испытывает восторга, и разочаровано из-за Маска, который покинул Белый дом, чтобы заняться своей увядающей бизнес-империей", - пишет издание со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома. По данным газеты, союзники-республиканцы, близкие к Белого дому, в частном порядке утверждают, что Маск выступает против законопроекта о сокращении федеральных расходов, потому что он вредит интересам предпринимателя. Портал Axios ранее сообщал, что Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками на фоне критики предпринимателя в адрес законопроекта лидера страны о сокращении федеральных расходов, однако Трамп рассержен "саботажем" Маска в социальных сетях. Во вторник Маск назвал "мерзостью" законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов. Он также указал, что, согласно этому законопроекту, бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом. Портал Axios 22 мая сообщил, что палата представителей США приняла предложенный Трампом масштабный законопроект, получивший неофициальное название "большой красивый закон" (Big, Beautiful Bill), о продлении налоговых послаблений и сокращении федеральных расходов на 1,5 триллиона долларов.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Илон Маск
Белый дом разочарован Маском, пишут СМИ

Politico: Белый дом разочарован Маском, выступающим против законопроекта Трампа

© Getty Images / Kevin DietschИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Илон Маск
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Белый дом разочарован американским предпринимателем Илоном Маском, который покинул администрация президента США Дональда Трампа, чтобы заняться бизнесом, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Маск 30 мая заявил, что даже после отставки с поста главы департамента эффективности правительства США (DOGE) продолжит быть другом и советником американского президента Дональда Трампа.
"Западное крыло недоумевает, не испытывает восторга, и разочаровано из-за Маска, который покинул Белый дом, чтобы заняться своей увядающей бизнес-империей", - пишет издание со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.
По данным газеты, союзники-республиканцы, близкие к Белого дому, в частном порядке утверждают, что Маск выступает против законопроекта о сокращении федеральных расходов, потому что он вредит интересам предпринимателя.
Портал Axios ранее сообщал, что Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками на фоне критики предпринимателя в адрес законопроекта лидера страны о сокращении федеральных расходов, однако Трамп рассержен "саботажем" Маска в социальных сетях.
Во вторник Маск назвал "мерзостью" законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов. Он также указал, что, согласно этому законопроекту, бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
Портал Axios 22 мая сообщил, что палата представителей США приняла предложенный Трампом масштабный законопроект, получивший неофициальное название "большой красивый закон" (Big, Beautiful Bill), о продлении налоговых послаблений и сокращении федеральных расходов на 1,5 триллиона долларов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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В миреТехнологииСШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
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