https://ria.ru/20250604/dom-2020836823.html

Белый дом разочарован Маском, пишут СМИ

Белый дом разочарован Маском, пишут СМИ - РИА Новости, 04.06.2025

Белый дом разочарован Маском, пишут СМИ

Белый дом разочарован американским предпринимателем Илоном Маском, который покинул администрация президента США Дональда Трампа, чтобы заняться бизнесом, пишет... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:42:00+03:00

2025-06-04T12:42:00+03:00

2025-06-04T13:18:00+03:00

в мире

технологии

сша

дональд трамп

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020844532_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_983c06c88046d2c0925737729fd13a97.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Белый дом разочарован американским предпринимателем Илоном Маском, который покинул администрация президента США Дональда Трампа, чтобы заняться бизнесом, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Маск 30 мая заявил, что даже после отставки с поста главы департамента эффективности правительства США (DOGE) продолжит быть другом и советником американского президента Дональда Трампа. "Западное крыло недоумевает, не испытывает восторга, и разочаровано из-за Маска, который покинул Белый дом, чтобы заняться своей увядающей бизнес-империей", - пишет издание со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома. По данным газеты, союзники-республиканцы, близкие к Белого дому, в частном порядке утверждают, что Маск выступает против законопроекта о сокращении федеральных расходов, потому что он вредит интересам предпринимателя. Портал Axios ранее сообщал, что Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками на фоне критики предпринимателя в адрес законопроекта лидера страны о сокращении федеральных расходов, однако Трамп рассержен "саботажем" Маска в социальных сетях. Во вторник Маск назвал "мерзостью" законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов. Он также указал, что, согласно этому законопроекту, бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом. Портал Axios 22 мая сообщил, что палата представителей США приняла предложенный Трампом масштабный законопроект, получивший неофициальное название "большой красивый закон" (Big, Beautiful Bill), о продлении налоговых послаблений и сокращении федеральных расходов на 1,5 триллиона долларов.

https://ria.ru/20250603/mask-2020739906.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск