https://ria.ru/20250604/dom-2020833417.html

Белый дом сомневается в принятии закона о санкциях против России, пишут СМИ

Белый дом сомневается в принятии закона о санкциях против России, пишут СМИ - РИА Новости, 04.06.2025

Белый дом сомневается в принятии закона о санкциях против России, пишут СМИ

Вашингтон сомневается в необходимости принятия закона о рестрикциях против России, рассказал Politico один из авторов документа сенатор Ричард Блюменталь. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:27:00+03:00

2025-06-04T12:27:00+03:00

2025-06-04T14:04:00+03:00

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Вашингтон сомневается в необходимости принятия закона о рестрикциях против России, рассказал Politico один из авторов документа сенатор Ричард Блюменталь."Белый дом остается в сомнениях в вопросе поддержки законопроекта по санкциям", — привело издание его слова.Телеканал CNN сообщал со ссылкой на Блюменталя, что конгрессмены оказывают сильное давление на президента США Дональда Трампа в этом контексте.Со своей стороны, на прошлой неделе глава Белого дома подчеркнул, что не намерен вводить ограничения, пока идут переговоры.Закон о новых рестрикцияхПервого апреля в американский сенат внесли законопроект известного антироссийской риторикой Линдси Грэма* — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения.В частности, предлагается ввести пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также документ включает запрет на участие американских граждан в операциях по покупке российских долговых бумаг.В Москве не раз заявляли, что страна справляется с санкционным давлением. В самих западных странах не раз звучали мнения, что рестрикции попросту неэффективны.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250604/ssha-2020767396.html

https://ria.ru/20250530/tramp-2019911347.html

https://ria.ru/20250602/sanktsii-2020545978.html

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в мире, россия, сша, украина, ричард блюменталь, дональд трамп, санкции в отношении россии