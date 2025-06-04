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Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Доги - РИА Новости, 04.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:00 04.06.2025 (обновлено: 10:27 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/doga-2020798351.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Доги
Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Доги - РИА Новости, 04.06.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Доги
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной композитора Евгения Доги, назвав его творчество яркой страницей... РИА Новости, 04.06.2025
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россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной композитора Евгения Доги, назвав его творчество яркой страницей истории многонациональной культуры РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Молдавский композитор Евгений Дога скончался во вторник на 89-м году жизни, об этом сообщила депутат парламента республики Наталья Давидович."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Евгения Дмитриевича Доги. Ушёл из жизни выдающийся композитор, автор популярных эстрадных произведений, замечательной музыки к известным фильмам. Самобытное, вдохновенное творчество Евгения Доги, его просветительская, благотворительная деятельность - яркая страница истории нашей многонациональной культуры", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что светлая память о талантливом, увлечённом человеке и настоящем мастере навсегда сохранится в сердцах близких и родных, друзей и коллег, всех почитателей его щедрого дарования.Дога - советский и молдавский композитор, народный артист СССР, с 1988 года был гражданином России, автор многочисленных произведений для театра и кино. Его вальс для фильма "Мой ласковый и нежный зверь" признан ЮНЕСКО одним из четырех музыкальных шедевров XX века. В Кишиневе его именем названы музыкальная школа и улица.
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россия, ссср, евгений дога, владимир путин, кишинев, юнеско
Культура, Россия, СССР, Евгений Дога, Владимир Путин, Кишинев, ЮНЕСКО
Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Доги

Путин назвал творчество Доги яркой страницей истории национальной культуры РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКомпозитор Евгений Дога
Композитор Евгений Дога - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Композитор Евгений Дога. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной композитора Евгения Доги, назвав его творчество яркой страницей истории многонациональной культуры РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Молдавский композитор Евгений Дога скончался во вторник на 89-м году жизни, об этом сообщила депутат парламента республики Наталья Давидович.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Евгения Дмитриевича Доги. Ушёл из жизни выдающийся композитор, автор популярных эстрадных произведений, замечательной музыки к известным фильмам. Самобытное, вдохновенное творчество Евгения Доги, его просветительская, благотворительная деятельность - яркая страница истории нашей многонациональной культуры", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что светлая память о талантливом, увлечённом человеке и настоящем мастере навсегда сохранится в сердцах близких и родных, друзей и коллег, всех почитателей его щедрого дарования.
Дога - советский и молдавский композитор, народный артист СССР, с 1988 года был гражданином России, автор многочисленных произведений для театра и кино. Его вальс для фильма "Мой ласковый и нежный зверь" признан ЮНЕСКО одним из четырех музыкальных шедевров XX века. В Кишиневе его именем названы музыкальная школа и улица.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКомпозитор Евгений Дога
Композитор Евгений Дога - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Композитор Евгений Дога . Архивное фото
 
КультураРоссияСССРЕвгений ДогаВладимир ПутинКишиневЮНЕСКО
 
 
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