https://ria.ru/20250604/doga-2020798351.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Доги

Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Доги - РИА Новости, 04.06.2025

Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Доги

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной композитора Евгения Доги, назвав его творчество яркой страницей... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:00:00+03:00

2025-06-04T10:00:00+03:00

2025-06-04T10:27:00+03:00

культура

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ссср

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владимир путин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной композитора Евгения Доги, назвав его творчество яркой страницей истории многонациональной культуры РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Молдавский композитор Евгений Дога скончался во вторник на 89-м году жизни, об этом сообщила депутат парламента республики Наталья Давидович."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Евгения Дмитриевича Доги. Ушёл из жизни выдающийся композитор, автор популярных эстрадных произведений, замечательной музыки к известным фильмам. Самобытное, вдохновенное творчество Евгения Доги, его просветительская, благотворительная деятельность - яркая страница истории нашей многонациональной культуры", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что светлая память о талантливом, увлечённом человеке и настоящем мастере навсегда сохранится в сердцах близких и родных, друзей и коллег, всех почитателей его щедрого дарования.Дога - советский и молдавский композитор, народный артист СССР, с 1988 года был гражданином России, автор многочисленных произведений для театра и кино. Его вальс для фильма "Мой ласковый и нежный зверь" признан ЮНЕСКО одним из четырех музыкальных шедевров XX века. В Кишиневе его именем названы музыкальная школа и улица.

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россия, ссср, евгений дога, владимир путин, кишинев, юнеско