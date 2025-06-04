Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Доги
Путин назвал творчество Доги яркой страницей истории национальной культуры РФ
Композитор Евгений Дога. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной композитора Евгения Доги, назвав его творчество яркой страницей истории многонациональной культуры РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Молдавский композитор Евгений Дога скончался во вторник на 89-м году жизни, об этом сообщила депутат парламента республики Наталья Давидович.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Евгения Дмитриевича Доги. Ушёл из жизни выдающийся композитор, автор популярных эстрадных произведений, замечательной музыки к известным фильмам. Самобытное, вдохновенное творчество Евгения Доги, его просветительская, благотворительная деятельность - яркая страница истории нашей многонациональной культуры", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что светлая память о талантливом, увлечённом человеке и настоящем мастере навсегда сохранится в сердцах близких и родных, друзей и коллег, всех почитателей его щедрого дарования.
Дога - советский и молдавский композитор, народный артист СССР, с 1988 года был гражданином России, автор многочисленных произведений для театра и кино. Его вальс для фильма "Мой ласковый и нежный зверь" признан ЮНЕСКО одним из четырех музыкальных шедевров XX века. В Кишиневе его именем названы музыкальная школа и улица.
Композитор Евгений Дога . Архивное фото