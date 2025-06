https://ria.ru/20250604/diplomy-2020874230.html

Какие дипломы выдают в России: виды и типы, признание за рубежом

Выпускники вузов получают разные виды дипломов об образовании: бакалавра, специалиста, магистра, кандидата и доктора наук. Что это такое, какие есть и что... РИА Новости, 04.06.2025

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Выпускники вузов получают разные виды дипломов об образовании: бакалавра, специалиста, магистра, кандидата и доктора наук. Что это такое, какие есть и что значат их цвета, признание дипломов в России и за рубежом, возможные альтернативы обучению в университете и мнения экспертов – в материале РИА Новости.ДипломДиплом – это официальный документ об успешном завершении определенного этапа образования, присвоении конкретной квалификации, ученой степени, звания или общественного признания.Екатерина Андреева, кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ отмечает, что он традиционно удостоверяет получение образования на уровне высшей школы, среднего специального учебного заведения или аспирантуры. Документ играет значительную роль при поиске работы, поступлении в докторантуру или подтверждении профессиональной пригодности за границей.Какие дипломы бываютВ системе образования России дипломы различаются не только по цвету, который зависит от академической успеваемости и присвоенной квалификации. Екатерина Андреева перечислила разновидности дипломов.По научной квалификацииПо академическому уровню:С 2011 года Россия перешла на Болонскую систему, предусматривающую две ступени: бакалавриат и магистратуру.По аккредитацииВ зависимости от аккредитации учебного заведения:Дипломы государственного образца выдаются большинством вузов России – как государственных, так и аккредитованных частных.Лариса Микаллеф, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ уточняет, что они оформляются в соответствии с едиными требованиями Министерства науки и высшего образования РФ, имеют стандартный формат и признаются на всей территории страны, а в ряде случаев – и за рубежом.По цветуЦветовая дифференциация:По статусу университета"Престиж диплома может варьироваться в зависимости от места, занимаемого университетом в рейтингах, наличия международной аккредитации и участия в программах развития образования (например, "Приоритет 2030"). Диплом, полученный в известном, признанном на международном уровне университете, имеет большую ценность на рынке труда", – говорит Екатерина Андреева.Отдельную категорию, по словам Ларисы Микаллеф, составляют дипломы вузов с особым статусом. Так, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет, в соответствии с федеральным законом № 259-ФЗ от 2009 года, имеют право выдавать дипломы собственного образца."Эти документы оформляются на русском и английском языках, содержат уникальные элементы – такие как герб вуза или латинское название, – и юридически приравнены к государственным. Дипломы этих университетов нередко воспринимаются как более престижные и имеют более высокую узнаваемость за границей", – поясняет эксперт.Признание дипломов в России и за рубежомПризнание иностранных дипломов в России осуществляется в зависимости от страны выдачи и уровня образования. Если документ получен в государстве, не имеющем с Россией соглашения о взаимном признании, то, как отмечает Лариса Микаллеф, требуется процедура нострификации – это экспертиза образовательной программы, сравнение квалификаций и, при необходимости, собеседование. Нострификацией занимается Рособрнадзор. Для придания юридической силы также может понадобиться легализация диплома: консульская – для стран, не входящих в Гаагскую конвенцию, или апостиль – для стран-участниц этой конвенции (1961 года).По словам эксперта, существует ряд межгосударственных соглашений, позволяющих автоматически признавать дипломы без дополнительных процедур. К таким странам относятся, в частности, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, а также Монголия и Вьетнам.Признание российских дипломов за границей зависит от конкретной страны, специальности, уровня образования и наличия международных договоров. Важным инструментом в этом процессе считается европейское приложение к диплому (Diploma Supplement), которое может быть выдано выпускникам вузов, работающих по Болонской системе. В соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО и Европейской ассоциации университетов, приложение к диплому включает восемь разделов: данные о владельце, сведения о квалификации и ее уровне, описание учебной программы и результатов, профессиональную направленность, дополнительную информацию, подтверждение подлинности диплома и обзор национальной системы образования.Во многих странах Европы и США для признания российского диплома требуется нотариально заверенный перевод, а также эвалюация – подтверждение диплома университета другой страны.Для подтверждения квалификации в таких сферах как медицина, право или педагогика необходимо сдать соответствующие экзамены.По словам Ларисы Микаллеф, за рубежом хорошо признаются дипломы ведущих российских университетов, в первую очередь МГУ и СПбГУ. Помимо особого статуса, у таких дипломов, как правило, двуязычное оформление. Не требуют легализации также дипломы, полученные в рамках международных образовательных программ. Кроме того, дипломы по направлениям, связанным с инженерией, IT и естественными науками, как правило, легче признаются в других странах при наличии у кандидата профессионального опыта и портфолио."24 апреля 2025 года вышел свежий предметный рейтинг вузов 2025 года от крупнейшего рейтингового агентства RAEX, по которому можно посмотреть интересующую предметную область и понять – в какой ВУЗ престижно поступить и диплом какого учебного заведения будет котироваться у работодателя", – заявил РИА Новости Александр Батищев, кандидат экономических наук, руководитель по работе с вузами Всероссийского проекта "Непрерывная система развития навыков цифровой экономики для учащихся образовательных организаций субъектов РФ".Альтернативы традиционному дипломуАлександр Батищев отмечает, что без диплома об образовании невозможно трудоустроиться в некоторые регулируемые государством отрасли: здравоохранение, образование, государственное и муниципальное управление, правоохранительные органы, юриспруденция. Но альтернативы традиционному диплому есть – это сертификаты, которые можно получить, обучаясь на различных образовательных платформах (Яндекс.Практикум, Stepik, Skillbox, GeekBrains, Алгоритмика); дипломы установленного образца при успешном обучении в корпоративных университетах крупных компаний.Также можно получить сертификат как подтверждение своих навыков и знаний у вендоров программного и аппаратного обеспечения, сдав соответствующий сертификационный экзамен.Альтернативные формы подтверждения квалификации перечислила Екатерина Андреева:По словам Лариса Микаллеф, онлайн-курсы, тренинги и сертификационные программы (особенно в IT, маркетинге, дизайне) помогают быстро освоить новые навыки. Они имеют гибкий формат: вы учитесь в удобное время, выбираете нужные модули и не переплачиваете за лишние предметы. Однако у такого образования часто нет официальной аккредитации, и оно не подходит для лицензируемых профессий, где нужен диплом (медицина и образование)."Сегодня опыт работы часто ценится выше диплома: многие работодатели готовы брать тех, кто показал результат в делах, а не в зачетках. Особенно это актуально в творческих, технических и быстроразвивающихся сферах. К таким сферам можно отнести парикмахеров, портных, художников", – уточняет Лариса Микаллеф.Мнение экспертаПо мнению Екатерины Андреевой, в современных условиях диплом все чаще рассматривается не как окончательное свидетельство квалификации, а как основа для дальнейшего профессионального развития. В условиях быстро меняющегося рынка труда, появления новых профессий и развития онлайн-образования, диплом перестает быть единственным критерием оценки кандидатов."В гуманитарных и исследовательских областях диплом сохраняет свою значимость. В IT, креативных индустриях, маркетинге и предпринимательстве все большую роль играют конкретные навыки, примеры успешно выполненных задач, опыт работы и готовность к постоянному обучению, – считает эксперт. – Вероятно, будущее за смешанной моделью образования, сочетающей традиционное высшее образование с микроквалификациями и цифровым портфолио. Однако важно помнить, что за любой формой образования должно стоять высокое качество обучения и стремление к профессиональному росту, а не просто наличие документа".

