https://ria.ru/20250604/dialog-2020890205.html

Рябков рассказал о налаживании диалога с США

Рябков рассказал о налаживании диалога с США - РИА Новости, 04.06.2025

Рябков рассказал о налаживании диалога с США

Диалог России и США налажен и идет на разных уровнях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:29:00+03:00

2025-06-04T16:29:00+03:00

2025-06-04T16:29:00+03:00

россия

сша

сергей рябков

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Диалог России и США налажен и идет на разных уровнях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Не думаю, что мы можем сейчас говорить о каком-то потеплении в отношениях... Политика Вашингтона противоречива, непредсказуема. Мы со своей стороны делаем максимум для того, чтобы повысить шансы на успех по хотя бы относительной нормализации наших отношений с США. Во всяком случае диалог налажен, он идет на разных уровнях, будем работать и дальше", - сказал Рябков на пресс-конференции.

https://ria.ru/20250604/amerika-2020734930.html

россия

сша

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Ольга Фомченкова

россия, сша, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)