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Рябков рассказал о налаживании диалога с США - РИА Новости, 04.06.2025
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16:29 04.06.2025
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Рябков рассказал о налаживании диалога с США
Рябков рассказал о налаживании диалога с США - РИА Новости, 04.06.2025
Рябков рассказал о налаживании диалога с США
Диалог России и США налажен и идет на разных уровнях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:29:00+03:00
2025-06-04T16:29:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Диалог России и США налажен и идет на разных уровнях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Не думаю, что мы можем сейчас говорить о каком-то потеплении в отношениях... Политика Вашингтона противоречива, непредсказуема. Мы со своей стороны делаем максимум для того, чтобы повысить шансы на успех по хотя бы относительной нормализации наших отношений с США. Во всяком случае диалог налажен, он идет на разных уровнях, будем работать и дальше", - сказал Рябков на пресс-конференции.
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россия, сша, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков рассказал о налаживании диалога с США

Замглавы МИД Рябков: диалог России и США налажен и идет на разных уровнях

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Диалог России и США налажен и идет на разных уровнях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Не думаю, что мы можем сейчас говорить о каком-то потеплении в отношениях... Политика Вашингтона противоречива, непредсказуема. Мы со своей стороны делаем максимум для того, чтобы повысить шансы на успех по хотя бы относительной нормализации наших отношений с США. Во всяком случае диалог налажен, он идет на разных уровнях, будем работать и дальше", - сказал Рябков на пресс-конференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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РоссияСШАСергей РябковВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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