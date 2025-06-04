https://ria.ru/20250604/dialog-2020890205.html
Рябков рассказал о налаживании диалога с США
Рябков рассказал о налаживании диалога с США - РИА Новости, 04.06.2025
Рябков рассказал о налаживании диалога с США
Диалог России и США налажен и идет на разных уровнях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:29:00+03:00
2025-06-04T16:29:00+03:00
2025-06-04T16:29:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Диалог России и США налажен и идет на разных уровнях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Не думаю, что мы можем сейчас говорить о каком-то потеплении в отношениях... Политика Вашингтона противоречива, непредсказуема. Мы со своей стороны делаем максимум для того, чтобы повысить шансы на успех по хотя бы относительной нормализации наших отношений с США. Во всяком случае диалог налажен, он идет на разных уровнях, будем работать и дальше", - сказал Рябков на пресс-конференции.
https://ria.ru/20250604/amerika-2020734930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков рассказал о налаживании диалога с США
Замглавы МИД Рябков: диалог России и США налажен и идет на разных уровнях