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В Нижегородской области завели дело о халатности после гибели мужчины - РИА Новости, 04.06.2025
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15:35 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/delo-2020875000.html
В Нижегородской области завели дело о халатности после гибели мужчины
В Нижегородской области завели дело о халатности после гибели мужчины - РИА Новости, 04.06.2025
В Нижегородской области завели дело о халатности после гибели мужчины
Уголовное дело о халатности возбудили в Нижегородской области после гибели пожилого мужчины, на которого упало дерево, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:35:00+03:00
2025-06-04T15:35:00+03:00
нижегородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Нижегородской области после гибели пожилого мужчины, на которого упало дерево, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, утром 28 мая возле многоквартирного дома на улице 2-й микрорайон города Перевоза на 63-летнего мужчину упало дерево, причинив ему телесные повреждения, от которых он впоследствии скончался. "По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В ходе расследования следователи СК дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность при благоустройстве на территории Перевоза", - говорится в сообщении.
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нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Нижегородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Нижегородской области завели дело о халатности после гибели мужчины

Дело о халатности возбудили после гибели нижегородца из-за упавшего дерева

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Нижегородской области после гибели пожилого мужчины, на которого упало дерево, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, утром 28 мая возле многоквартирного дома на улице 2-й микрорайон города Перевоза на 63-летнего мужчину упало дерево, причинив ему телесные повреждения, от которых он впоследствии скончался.
"По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В ходе расследования следователи СК дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность при благоустройстве на территории Перевоза", - говорится в сообщении.
Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту падения дерева, в результате которого погибла женщина в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Нижегородская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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