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Российская делегация передала позицию Путина по встрече глав государств - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/delegatsija-2020913640.html
Российская делегация передала позицию Путина по встрече глав государств
Российская делегация передала позицию Путина по встрече глав государств - РИА Новости, 04.06.2025
Российская делегация передала позицию Путина по встрече глав государств
Российская делегация в Стамбуле передала позицию президента РФ Владимира Путина, что встреча на уровне глав государств с Украиной возможна при надлежащей... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:18:00+03:00
2025-06-04T17:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
украина
владимир путин
владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российская делегация в Стамбуле передала позицию президента РФ Владимира Путина, что встреча на уровне глав государств с Украиной возможна при надлежащей подготовке. Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ, он попросил помощника президента РФ Владимира Мединского поделиться результатами переговоров в Стамбуле. "Передали вашу позицию, что встреча на уровне глав государств возможна, однако необходима ее содержательная проработка с выходом на результаты, поскольку главы государств должны не прорабатывать детали договоренностей, а утверждать их", - сказал Мединский.
https://ria.ru/20250604/ukraina-2020897825.html
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россия, стамбул, украина, владимир путин, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Путин, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Российская делегация передала позицию Путина по встрече глав государств

Мединский: встреча на уровне глав государств возможна при надлежащей подготовке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российская делегация в Стамбуле передала позицию президента РФ Владимира Путина, что встреча на уровне глав государств с Украиной возможна при надлежащей подготовке.
Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ, он попросил помощника президента РФ Владимира Мединского поделиться результатами переговоров в Стамбуле.
"Передали вашу позицию, что встреча на уровне глав государств возможна, однако необходима ее содержательная проработка с выходом на результаты, поскольку главы государств должны не прорабатывать детали договоренностей, а утверждать их", - сказал Мединский.
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Вчера, 16:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулУкраинаВладимир ПутинВладимир МединскийВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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