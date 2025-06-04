https://ria.ru/20250604/delegatsija-2020913640.html

Российская делегация передала позицию Путина по встрече глав государств

Российская делегация передала позицию Путина по встрече глав государств - РИА Новости, 04.06.2025

Российская делегация передала позицию Путина по встрече глав государств

Российская делегация в Стамбуле передала позицию президента РФ Владимира Путина, что встреча на уровне глав государств с Украиной возможна при надлежащей... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:18:00+03:00

2025-06-04T17:18:00+03:00

2025-06-04T17:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

стамбул

украина

владимир путин

владимир мединский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российская делегация в Стамбуле передала позицию президента РФ Владимира Путина, что встреча на уровне глав государств с Украиной возможна при надлежащей подготовке. Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ, он попросил помощника президента РФ Владимира Мединского поделиться результатами переговоров в Стамбуле. "Передали вашу позицию, что встреча на уровне глав государств возможна, однако необходима ее содержательная проработка с выходом на результаты, поскольку главы государств должны не прорабатывать детали договоренностей, а утверждать их", - сказал Мединский.

https://ria.ru/20250604/ukraina-2020897825.html

россия

стамбул

украина

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россия, стамбул, украина, владимир путин, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле