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Чернышенко вручил первый нагрудный знак "Вожатый России" - РИА Новости, 04.06.2025
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23:56 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/chernyshenko-2020984551.html
Чернышенко вручил первый нагрудный знак "Вожатый России"
Чернышенко вручил первый нагрудный знак "Вожатый России" - РИА Новости, 04.06.2025
Чернышенко вручил первый нагрудный знак "Вожатый России"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил первый нагрудный знак "Вожатый России" за значительный вклад в воспитание и просвещение подрастающего поколения,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T23:56:00+03:00
2025-06-04T23:56:00+03:00
общество
россия
республика татарстан (татарстан)
республика крым
дмитрий чернышенко
артек
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил первый нагрудный знак "Вожатый России" за значительный вклад в воспитание и просвещение подрастающего поколения, передает корреспондент РИА Новости. Награду получила отличник народного просвещения РФ, вожатая "Артека" в 1965-1966 годах Роза Шатыро из Республики Татарстан. "Теперь появилась награда, которая признает лучшего вожатого России. Сегодня мне выпала честь вручить специальный приз - первую награду лучшему вожатому России, разумеется, вожатому "Артека", - сказал Чернышенко на концерте в честь юбилея лагеря. "Артек" 16 июня отметит свое 100-летие. Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра. С 2014 года в "Артеке" началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: осуществлены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития "Артека" на 2021–2025 годы.
https://rsport.ria.ru/20250603/lagerya-2020588058.html
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общество, россия, республика татарстан (татарстан), республика крым, дмитрий чернышенко, артек
Общество, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Крым, Дмитрий Чернышенко, Артек
Чернышенко вручил первый нагрудный знак "Вожатый России"

Чернышенко вручил первый нагрудный знак "Вожатый России" за вклад в просвещение

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил первый нагрудный знак "Вожатый России" за значительный вклад в воспитание и просвещение подрастающего поколения, передает корреспондент РИА Новости.
Награду получила отличник народного просвещения РФ, вожатая "Артека" в 1965-1966 годах Роза Шатыро из Республики Татарстан.
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"Теперь появилась награда, которая признает лучшего вожатого России. Сегодня мне выпала честь вручить специальный приз - первую награду лучшему вожатому России, разумеется, вожатому "Артека", - сказал Чернышенко на концерте в честь юбилея лагеря.
"Артек" 16 июня отметит свое 100-летие.
Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.
С 2014 года в "Артеке" началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: осуществлены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития "Артека" на 2021–2025 годы.
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ОбществоРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Республика КрымДмитрий ЧернышенкоАртек
 
 
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