https://ria.ru/20250604/chernyshenko-2020984551.html

Чернышенко вручил первый нагрудный знак "Вожатый России"

Чернышенко вручил первый нагрудный знак "Вожатый России" - РИА Новости, 04.06.2025

Чернышенко вручил первый нагрудный знак "Вожатый России"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил первый нагрудный знак "Вожатый России" за значительный вклад в воспитание и просвещение подрастающего поколения,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T23:56:00+03:00

2025-06-04T23:56:00+03:00

2025-06-04T23:56:00+03:00

общество

россия

республика татарстан (татарстан)

республика крым

дмитрий чернышенко

артек

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил первый нагрудный знак "Вожатый России" за значительный вклад в воспитание и просвещение подрастающего поколения, передает корреспондент РИА Новости. Награду получила отличник народного просвещения РФ, вожатая "Артека" в 1965-1966 годах Роза Шатыро из Республики Татарстан. "Теперь появилась награда, которая признает лучшего вожатого России. Сегодня мне выпала честь вручить специальный приз - первую награду лучшему вожатому России, разумеется, вожатому "Артека", - сказал Чернышенко на концерте в честь юбилея лагеря. "Артек" 16 июня отметит свое 100-летие. Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра. С 2014 года в "Артеке" началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: осуществлены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития "Артека" на 2021–2025 годы.

https://rsport.ria.ru/20250603/lagerya-2020588058.html

https://ria.ru/20250203/artek-1997072130.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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общество, россия, республика татарстан (татарстан), республика крым, дмитрий чернышенко, артек