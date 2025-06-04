Чернышенко вручил первый нагрудный знак "Вожатый России"
Чернышенко вручил первый нагрудный знак "Вожатый России" за вклад в просвещение
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил первый нагрудный знак "Вожатый России" за значительный вклад в воспитание и просвещение подрастающего поколения, передает корреспондент РИА Новости.
Награду получила отличник народного просвещения РФ, вожатая "Артека" в 1965-1966 годах Роза Шатыро из Республики Татарстан.
"Теперь появилась награда, которая признает лучшего вожатого России. Сегодня мне выпала честь вручить специальный приз - первую награду лучшему вожатому России, разумеется, вожатому "Артека", - сказал Чернышенко на концерте в честь юбилея лагеря.
"Артек" 16 июня отметит свое 100-летие.
Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.
С 2014 года в "Артеке" началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: осуществлены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития "Артека" на 2021–2025 годы.
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