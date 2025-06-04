https://ria.ru/20250604/chatgpt-2020768495.html

Чат-боты помогут людям справляться с тревогой, считает эксперт

Чат-боты помогут людям справляться с тревогой, считает эксперт - РИА Новости, 04.06.2025

Чат-боты помогут людям справляться с тревогой, считает эксперт

Чат-боты с искусственным интеллектом, как ChatGPT, смогут помочь людям справляться с тревогой, заявила РИА Новости директор консалтинговой компании "Яков и... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T02:50:00+03:00

2025-06-04T02:50:00+03:00

2025-06-04T02:50:00+03:00

технологии

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Чат-боты с искусственным интеллектом, как ChatGPT, смогут помочь людям справляться с тревогой, заявила РИА Новости директор консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Марина Дорохова. "Мы совместно с "Медси" разработали AI-ассистента, и именно психолога, который нам на текущий момент помогает работать с такой эмоцией, как тревога. В целом у него более 60 различных механик и инструментов, которые помогают человеку в режиме чат-бота и общением с этим справиться", - сказала Дорохова кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Она отметила, что, согласно исследованию компании "Яков и Партнеры", около 70% опрошенных пациентов "Медси" сказали, что были бы не против пообщаться психологом на основе искусственного интеллекта. Среди плюсов использовать AI-психологов эксперт выделила низкую стоимость качественной психологической помощи и круглосуточные консультации. "Если говорить о том, что все перейдут на AI-психологов, тоже большой вопрос, огромное количество специалистов с большим опытом на рынке все равно останутся и будут присутствовать, но это тот инструмент, который поможет людям, может быть в том числе в каких-то критических ситуациях", — заключила Дорохова.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, общество