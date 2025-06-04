https://ria.ru/20250604/bryansk-2020918382.html

Богомаз рассказал об эвакуации пострадавших после ЧП с поездом

Богомаз рассказал об эвакуации пострадавших после ЧП с поездом - РИА Новости, 04.06.2025

Богомаз рассказал об эвакуации пострадавших после ЧП с поездом

Эвакуация пострадавших и пассажиров после ЧП с поездом в Брянской области была завершена в течение полутора часов, доложил губернатор Брянской области Александр РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:23:00+03:00

2025-06-04T17:23:00+03:00

2025-06-04T17:23:00+03:00

происшествия

брянская область

россия

брянск

александр богомаз

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Эвакуация пострадавших и пассажиров после ЧП с поездом в Брянской области была завершена в течение полутора часов, доложил губернатор Брянской области Александр Богомаз президенту России Владимиру Путину. "И работа скорой помощи, о чем и было сказано, она была коллективная, совместная работа. Это и бригады скорой помощи, и врачи в больницах, это и работники РЖД, МЧС, спасатели, сами пассажиры данного поезда. Все эвакуационные мероприятия были завершены в течение полутора часов. Все раненые доставлялись в наши больницы города Брянска, а пассажиры развернуты в два пункта временного размещения, где также с ними работали врачи и психологи", - сказал Богомаз президенту на совещании с членами правительства. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

https://ria.ru/20250603/poezda-2020584413.html

брянская область

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происшествия, брянская область, россия, брянск, александр богомаз, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение моста на поезд в брянской области