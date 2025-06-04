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Черногория и США планируют совместное производство дронов для Украины - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/bpla-2020881593.html
Черногория и США планируют совместное производство дронов для Украины
Черногория и США планируют совместное производство дронов для Украины - РИА Новости, 04.06.2025
Черногория и США планируют совместное производство дронов для Украины
Правительство Черногории одобрило подписание письма о намерениях с компанией By light professional IT services LLC (By light) при поддержке посольства США о... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:00:00+03:00
2025-06-04T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
черногория
украина
сша
марк рютте
мило джуканович
сергей лавров
нато
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БЕЛГРАД, 4 июн – РИА Новости. Правительство Черногории одобрило подписание письма о намерениях с компанией By light professional IT services LLC (By light) при поддержке посольства США о производстве БПЛА и передаче их Украине, сообщил черногорский кабмин. Письмо о намерениях, одобренное кабмином Черногории, вскоре должны подписать вице-премьер Ник Джельошай и директор компании By light Роберт Джей Донахью. "Основание отечественного предприятия по производству и интеграции многофункциональных БПЛА для поддержки НАТО и Украины. Интеграция систем электронной разведки, наблюдения и обнаружения целей (ISR), систем радиоэлектронной борьбы (EW) и средств поражения. Использование поставщиков Черногории и региона (TARA Aerospace, Poliex и других) с географическими преимуществами для тестирования беспилотных воздушных и подводных систем… Правительство Черногории согласно дотировать первую серию произведенных систем БПЛА и сопровождающего оборудования Украине. Развивать оперативную совместимость с НАТО через выполнение совместных целей относительно возможностей и расширения региональных возможностей обороны", - говорится в опубликованном кабмином Черногории проекте письма о намерениях. В сопроводительном документе, отмечается, что правительство США в рамках инициативы 2023 года простимулирует это соглашение выделением 15 миллионов долларов инвестиций по программе Foreign military financing для оснащения армии Черногории, "инициатива согласована с государственными целями Черногории по поддержке НАТО, Украины и региональной безопасности, в то же время развивая новый сектор промышленного роста". Будущие место и объем производства дронов не раскрываются, для оперативной деятельности в Черногории будет зарегистрировано предприятие 4WINDS LLC. В процесс будут включены восемь министерств, агентство гражданской авиации и предприятие Аэродромы Черногории, которым предстоит подготовить законопроект и разработать протоколы транспортировки опасных грузов. Подписание окончательного договора намечено на сентябрь 2025 года. Черногорский премьер Милойко Спайич на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил в декабре 2024 года, что отправит двух военных для участия в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в ФРГ. Правительство Черногории сообщило в июле прошлого года, что с начала СВО официальная Подгорица отправила Украине девять пакетов военной помощи и продолжит поддерживать Киев. Государства-члены альянса на саммите в Вашингтоне летом приняли решение о создании инициативы НАТО по помощи Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Штаб-квартира NSATU находится в Германии в Висбадене. В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая тогда коалиция во главе с Демократической партией социалистов экс-президента Мило Джукановича утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250117/ssha-1994228066.html
https://ria.ru/20250604/ukraina-2020787299.html
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черногория, украина, сша, марк рютте, мило джуканович, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Черногория, Украина, США, Марк Рютте, Мило Джуканович, Сергей Лавров, НАТО
Черногория и США планируют совместное производство дронов для Украины

Правительство Черногории одобрило производство БПЛА и передачу их Украине

© Depositphotos.com / Dusan PetkovicДрон
Дрон - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Depositphotos.com / Dusan Petkovic
Дрон. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 4 июн – РИА Новости. Правительство Черногории одобрило подписание письма о намерениях с компанией By light professional IT services LLC (By light) при поддержке посольства США о производстве БПЛА и передаче их Украине, сообщил черногорский кабмин.
Письмо о намерениях, одобренное кабмином Черногории, вскоре должны подписать вице-премьер Ник Джельошай и директор компании By light Роберт Джей Донахью.
Украинский военный запускает БПЛА - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
США отправляли на Украину разведчиков для помощи в создании БПЛА, пишет NYT
17 января, 16:15
"Основание отечественного предприятия по производству и интеграции многофункциональных БПЛА для поддержки НАТО и Украины. Интеграция систем электронной разведки, наблюдения и обнаружения целей (ISR), систем радиоэлектронной борьбы (EW) и средств поражения. Использование поставщиков Черногории и региона (TARA Aerospace, Poliex и других) с географическими преимуществами для тестирования беспилотных воздушных и подводных систем… Правительство Черногории согласно дотировать первую серию произведенных систем БПЛА и сопровождающего оборудования Украине. Развивать оперативную совместимость с НАТО через выполнение совместных целей относительно возможностей и расширения региональных возможностей обороны", - говорится в опубликованном кабмином Черногории проекте письма о намерениях.
В сопроводительном документе, отмечается, что правительство США в рамках инициативы 2023 года простимулирует это соглашение выделением 15 миллионов долларов инвестиций по программе Foreign military financing для оснащения армии Черногории, "инициатива согласована с государственными целями Черногории по поддержке НАТО, Украины и региональной безопасности, в то же время развивая новый сектор промышленного роста".
Будущие место и объем производства дронов не раскрываются, для оперативной деятельности в Черногории будет зарегистрировано предприятие 4WINDS LLC. В процесс будут включены восемь министерств, агентство гражданской авиации и предприятие Аэродромы Черногории, которым предстоит подготовить законопроект и разработать протоколы транспортировки опасных грузов. Подписание окончательного договора намечено на сентябрь 2025 года.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Британия намерена в десять раз увеличить поставки БПЛА Украине
Вчера, 08:45
Черногорский премьер Милойко Спайич на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил в декабре 2024 года, что отправит двух военных для участия в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в ФРГ.
Правительство Черногории сообщило в июле прошлого года, что с начала СВО официальная Подгорица отправила Украине девять пакетов военной помощи и продолжит поддерживать Киев.
Государства-члены альянса на саммите в Вашингтоне летом приняли решение о создании инициативы НАТО по помощи Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Штаб-квартира NSATU находится в Германии в Висбадене.
В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая тогда коалиция во главе с Демократической партией социалистов экс-президента Мило Джукановича утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Германия передала Украине 66 бронеавтомобилей и 230 беспилотников
17 апреля, 17:43
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерногорияУкраинаСШАМарк РюттеМило ДжукановичСергей ЛавровНАТО
 
 
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