https://ria.ru/20250604/bpla-2020881593.html

Черногория и США планируют совместное производство дронов для Украины

Черногория и США планируют совместное производство дронов для Украины - РИА Новости, 04.06.2025

Черногория и США планируют совместное производство дронов для Украины

Правительство Черногории одобрило подписание письма о намерениях с компанией By light professional IT services LLC (By light) при поддержке посольства США о... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:00:00+03:00

2025-06-04T16:00:00+03:00

2025-06-04T16:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

черногория

украина

сша

марк рютте

мило джуканович

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763287932_0:134:3068:1860_1920x0_80_0_0_5942d2bf6d0dc1acaf8313c5c41123c1.jpg

БЕЛГРАД, 4 июн – РИА Новости. Правительство Черногории одобрило подписание письма о намерениях с компанией By light professional IT services LLC (By light) при поддержке посольства США о производстве БПЛА и передаче их Украине, сообщил черногорский кабмин. Письмо о намерениях, одобренное кабмином Черногории, вскоре должны подписать вице-премьер Ник Джельошай и директор компании By light Роберт Джей Донахью. "Основание отечественного предприятия по производству и интеграции многофункциональных БПЛА для поддержки НАТО и Украины. Интеграция систем электронной разведки, наблюдения и обнаружения целей (ISR), систем радиоэлектронной борьбы (EW) и средств поражения. Использование поставщиков Черногории и региона (TARA Aerospace, Poliex и других) с географическими преимуществами для тестирования беспилотных воздушных и подводных систем… Правительство Черногории согласно дотировать первую серию произведенных систем БПЛА и сопровождающего оборудования Украине. Развивать оперативную совместимость с НАТО через выполнение совместных целей относительно возможностей и расширения региональных возможностей обороны", - говорится в опубликованном кабмином Черногории проекте письма о намерениях. В сопроводительном документе, отмечается, что правительство США в рамках инициативы 2023 года простимулирует это соглашение выделением 15 миллионов долларов инвестиций по программе Foreign military financing для оснащения армии Черногории, "инициатива согласована с государственными целями Черногории по поддержке НАТО, Украины и региональной безопасности, в то же время развивая новый сектор промышленного роста". Будущие место и объем производства дронов не раскрываются, для оперативной деятельности в Черногории будет зарегистрировано предприятие 4WINDS LLC. В процесс будут включены восемь министерств, агентство гражданской авиации и предприятие Аэродромы Черногории, которым предстоит подготовить законопроект и разработать протоколы транспортировки опасных грузов. Подписание окончательного договора намечено на сентябрь 2025 года. Черногорский премьер Милойко Спайич на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил в декабре 2024 года, что отправит двух военных для участия в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в ФРГ. Правительство Черногории сообщило в июле прошлого года, что с начала СВО официальная Подгорица отправила Украине девять пакетов военной помощи и продолжит поддерживать Киев. Государства-члены альянса на саммите в Вашингтоне летом приняли решение о создании инициативы НАТО по помощи Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Штаб-квартира NSATU находится в Германии в Висбадене. В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая тогда коалиция во главе с Демократической партией социалистов экс-президента Мило Джукановича утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250117/ssha-1994228066.html

https://ria.ru/20250604/ukraina-2020787299.html

https://ria.ru/20250417/germanija-2011883258.html

черногория

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черногория, украина, сша, марк рютте, мило джуканович, сергей лавров, нато