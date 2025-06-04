Черногория и США планируют совместное производство дронов для Украины
Правительство Черногории одобрило производство БПЛА и передачу их Украине
© Depositphotos.com / Dusan PetkovicДрон
© Depositphotos.com / Dusan Petkovic
Дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 июн – РИА Новости. Правительство Черногории одобрило подписание письма о намерениях с компанией By light professional IT services LLC (By light) при поддержке посольства США о производстве БПЛА и передаче их Украине, сообщил черногорский кабмин.
Письмо о намерениях, одобренное кабмином Черногории, вскоре должны подписать вице-премьер Ник Джельошай и директор компании By light Роберт Джей Донахью.
"Основание отечественного предприятия по производству и интеграции многофункциональных БПЛА для поддержки НАТО и Украины. Интеграция систем электронной разведки, наблюдения и обнаружения целей (ISR), систем радиоэлектронной борьбы (EW) и средств поражения. Использование поставщиков Черногории и региона (TARA Aerospace, Poliex и других) с географическими преимуществами для тестирования беспилотных воздушных и подводных систем… Правительство Черногории согласно дотировать первую серию произведенных систем БПЛА и сопровождающего оборудования Украине. Развивать оперативную совместимость с НАТО через выполнение совместных целей относительно возможностей и расширения региональных возможностей обороны", - говорится в опубликованном кабмином Черногории проекте письма о намерениях.
В сопроводительном документе, отмечается, что правительство США в рамках инициативы 2023 года простимулирует это соглашение выделением 15 миллионов долларов инвестиций по программе Foreign military financing для оснащения армии Черногории, "инициатива согласована с государственными целями Черногории по поддержке НАТО, Украины и региональной безопасности, в то же время развивая новый сектор промышленного роста".
Будущие место и объем производства дронов не раскрываются, для оперативной деятельности в Черногории будет зарегистрировано предприятие 4WINDS LLC. В процесс будут включены восемь министерств, агентство гражданской авиации и предприятие Аэродромы Черногории, которым предстоит подготовить законопроект и разработать протоколы транспортировки опасных грузов. Подписание окончательного договора намечено на сентябрь 2025 года.
Черногорский премьер Милойко Спайич на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил в декабре 2024 года, что отправит двух военных для участия в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в ФРГ.
Государства-члены альянса на саммите в Вашингтоне летом приняли решение о создании инициативы НАТО по помощи Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Штаб-квартира NSATU находится в Германии в Висбадене.
В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая тогда коалиция во главе с Демократической партией социалистов экс-президента Мило Джукановича утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.