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Ксения Бородина вышла замуж - РИА Новости, 04.06.2025
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:58 04.06.2025 (обновлено: 12:10 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/borodina-2020823676.html
Ксения Бородина вышла замуж
Ксения Бородина вышла замуж - РИА Новости, 04.06.2025
Ксения Бородина вышла замуж
Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:58:00+03:00
2025-06-04T12:10:00+03:00
шоубиз
россия
барвиха
ксения бородина
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. "Вышла замуж", - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*. Кроме того, Бородина поделилась в своем Telegram-канале свадебными фотографиями. Судя по снимкам, торжественная роспись прошла во вторник, 3 июня, во Дворце бракосочетания в Барвихе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, барвиха, ксения бородина
Шоубиз, Россия, Барвиха, Ксения Бородина
Ксения Бородина вышла замуж

Телеведущая Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТелеведущая Ксения Бородина
Телеведущая Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Телеведущая Ксения Бородина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что вышла замуж за блогера Николая Сердюкова.
"Вышла замуж", - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*.
Кроме того, Бородина поделилась в своем Telegram-канале свадебными фотографиями. Судя по снимкам, торжественная роспись прошла во вторник, 3 июня, во Дворце бракосочетания в Барвихе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
© Ксения Бородина/TelegramПубликация Ксении Бородиной в Telegram
Публикация Ксении Бородиной в Telegram - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Ксения Бородина/Telegram
Публикация Ксении Бородиной в Telegram
 
ШоубизРоссияБарвихаКсения Бородина
 
 
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