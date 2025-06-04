https://ria.ru/20250604/borodina-2020823676.html

Ксения Бородина вышла замуж

Ксения Бородина вышла замуж - РИА Новости, 04.06.2025

Ксения Бородина вышла замуж

Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:58:00+03:00

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шоубиз

россия

барвиха

ксения бородина

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. "Вышла замуж", - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*. Кроме того, Бородина поделилась в своем Telegram-канале свадебными фотографиями. Судя по снимкам, торжественная роспись прошла во вторник, 3 июня, во Дворце бракосочетания в Барвихе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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барвиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, барвиха, ксения бородина