https://ria.ru/20250604/borodina-2020823676.html
Ксения Бородина вышла замуж
Ксения Бородина вышла замуж - РИА Новости, 04.06.2025
Ксения Бородина вышла замуж
Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:58:00+03:00
2025-06-04T11:58:00+03:00
2025-06-04T12:10:00+03:00
шоубиз
россия
барвиха
ксения бородина
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. "Вышла замуж", - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*. Кроме того, Бородина поделилась в своем Telegram-канале свадебными фотографиями. Судя по снимкам, торжественная роспись прошла во вторник, 3 июня, во Дворце бракосочетания в Барвихе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, барвиха, ксения бородина
Шоубиз, Россия, Барвиха, Ксения Бородина
Ксения Бородина вышла замуж
Телеведущая Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова