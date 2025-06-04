https://ria.ru/20250604/borba-2020778240.html

В Польше главу офиса Зеленского поставили на место за слова об общей борьбе

В Польше главу офиса Зеленского поставили на место за слова об общей борьбе - РИА Новости, 04.06.2025

В Польше главу офиса Зеленского поставили на место за слова об общей борьбе

У Польши и Украины нет никакой общей борьбы, заявил польский политолог Матеуш Пискорский в соцсети X. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T06:28:00+03:00

2025-06-04T06:28:00+03:00

2025-06-04T10:31:00+03:00

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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. У Польши и Украины нет никакой общей борьбы, заявил польский политолог Матеуш Пискорский в соцсети X."Если уже пытаетесь писать по-польски, может, надо воспользоваться услугами переводчика? И кстати — никакой общей борьбы у нас нет и никого вы не защищаете, кроме собственной власти, ценой жизни сотен тысяч украинцев", — написал он.Так Пискорский отреагировал на пост главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в соцсети X, в котором он пытался воззвать к единству Киева и Варшавы, ссылаясь на высказывание польского политика Юзефа Пилсудского об общности судеб Литвы, Польши и Украины в защите Европы и свободы.Ермак выложил пост на польском языке, а Пискорский ответил ему на русском.В минувший вторник избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил тому о нерешенных исторических вопросах.Ранее в Киеве высказывали опасения, что новый президент республики может стать существенным препятствием на пути Украины в НАТО и ЕС.

https://ria.ru/20250603/nato-2020702573.html

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

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в мире, польша, украина, европа, юзеф пилсудский, владимир зеленский, нато, евросоюз