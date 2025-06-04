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В Польше главу офиса Зеленского поставили на место за слова об общей борьбе - РИА Новости, 04.06.2025
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06:28 04.06.2025 (обновлено: 10:31 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/borba-2020778240.html
В Польше главу офиса Зеленского поставили на место за слова об общей борьбе
В Польше главу офиса Зеленского поставили на место за слова об общей борьбе - РИА Новости, 04.06.2025
В Польше главу офиса Зеленского поставили на место за слова об общей борьбе
У Польши и Украины нет никакой общей борьбы, заявил польский политолог Матеуш Пискорский в соцсети X. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T06:28:00+03:00
2025-06-04T10:31:00+03:00
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. У Польши и Украины нет никакой общей борьбы, заявил польский политолог Матеуш Пискорский в соцсети X."Если уже пытаетесь писать по-польски, может, надо воспользоваться услугами переводчика? И кстати — никакой общей борьбы у нас нет и никого вы не защищаете, кроме собственной власти, ценой жизни сотен тысяч украинцев", — написал он.Так Пискорский отреагировал на пост главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в соцсети X, в котором он пытался воззвать к единству Киева и Варшавы, ссылаясь на высказывание польского политика Юзефа Пилсудского об общности судеб Литвы, Польши и Украины в защите Европы и свободы.Ермак выложил пост на польском языке, а Пискорский ответил ему на русском.В минувший вторник избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил тому о нерешенных исторических вопросах.Ранее в Киеве высказывали опасения, что новый президент республики может стать существенным препятствием на пути Украины в НАТО и ЕС.
https://ria.ru/20250603/nato-2020702573.html
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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в мире, польша, украина, европа, юзеф пилсудский, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Европа, Юзеф Пилсудский, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
В Польше главу офиса Зеленского поставили на место за слова об общей борьбе

Политолог Пискорский: у Польши и Украины нет никакой общей борьбы

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Флаг Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. У Польши и Украины нет никакой общей борьбы, заявил польский политолог Матеуш Пискорский в соцсети X.
"Если уже пытаетесь писать по-польски, может, надо воспользоваться услугами переводчика? И кстати — никакой общей борьбы у нас нет и никого вы не защищаете, кроме собственной власти, ценой жизни сотен тысяч украинцев", — написал он.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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3 июня, 16:53
Так Пискорский отреагировал на пост главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в соцсети X, в котором он пытался воззвать к единству Киева и Варшавы, ссылаясь на высказывание польского политика Юзефа Пилсудского об общности судеб Литвы, Польши и Украины в защите Европы и свободы.
Ермак выложил пост на польском языке, а Пискорский ответил ему на русском.
В минувший вторник избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил тому о нерешенных исторических вопросах.
Ранее в Киеве высказывали опасения, что новый президент республики может стать существенным препятствием на пути Украины в НАТО и ЕС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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В миреПольшаУкраинаЕвропаЮзеф ПилсудскийВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюз
 
 
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