https://ria.ru/20250604/bonya-2020867057.html

Телеведущая Боня заявила, что ее сайтом завладели наркодилеры

Телеведущая Боня заявила, что ее сайтом завладели наркодилеры - РИА Новости, 04.06.2025

Телеведущая Боня заявила, что ее сайтом завладели наркодилеры

Модель и телеведущая Виктория Боня, на которую составлен протокол о пропаганде запрещенных веществ, заявила в Telegram-канале, что ее сайтом "завладели те, кто... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:54:00+03:00

2025-06-04T14:54:00+03:00

2025-06-04T15:11:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Модель и телеведущая Виктория Боня, на которую составлен протокол о пропаганде запрещенных веществ, заявила в Telegram-канале, что ее сайтом "завладели те, кто потом продавал там всякую гадость". "Везде все носятся с этой новостью. Ребята, ко мне это не имеет никакого отношения. У меня был домен, им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история", - написала она. Мировой судья в Москве 26 июня рассмотрит протокол в отношении Бони, составленный за пропаганду наркотических средств или психотропных веществ (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ), ей грозит штраф до 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250601/sud-2020219310.html

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москва, россия, виктория боня, происшествия, наркотики