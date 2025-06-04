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Телеведущая Боня заявила, что ее сайтом завладели наркодилеры
Телеведущая Боня заявила, что ее сайтом завладели наркодилеры - РИА Новости, 04.06.2025
Телеведущая Боня заявила, что ее сайтом завладели наркодилеры
Модель и телеведущая Виктория Боня, на которую составлен протокол о пропаганде запрещенных веществ, заявила в Telegram-канале, что ее сайтом "завладели те, кто... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:54:00+03:00
2025-06-04T14:54:00+03:00
2025-06-04T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Модель и телеведущая Виктория Боня, на которую составлен протокол о пропаганде запрещенных веществ, заявила в Telegram-канале, что ее сайтом "завладели те, кто потом продавал там всякую гадость". "Везде все носятся с этой новостью. Ребята, ко мне это не имеет никакого отношения. У меня был домен, им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история", - написала она. Мировой судья в Москве 26 июня рассмотрит протокол в отношении Бони, составленный за пропаганду наркотических средств или психотропных веществ (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ), ей грозит штраф до 30 тысяч рублей.
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москва, россия, виктория боня, происшествия, наркотики
Шоубиз, Москва, Россия, Виктория Боня, Происшествия, Наркотики
Телеведущая Боня заявила, что ее сайтом завладели наркодилеры
Телеведущая Боня заявила, что ее сайтом завладели для продажи наркотиков