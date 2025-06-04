https://ria.ru/20250604/bonya-2020866075.html
На телеведущую Боню составили протокол о пропаганде наркотиков
На телеведущую Боню составили протокол о пропаганде наркотиков - РИА Новости, 04.06.2025
На телеведущую Боню составили протокол о пропаганде наркотиков
Мировой судья в Москве рассмотрит протокол в отношении телеведущей Виктории Бони, составленный за пропаганду наркотических средств или психотропных веществ, ей... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:51:00+03:00
2025-06-04T14:51:00+03:00
2025-06-04T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мировой судья в Москве рассмотрит протокол в отношении телеведущей Виктории Бони, составленный за пропаганду наркотических средств или психотропных веществ, ей грозит штраф до 30 тысяч рублей, следует из картотеки дел. Материал, поступивший в судебный участок мирового судьи №184 ЗАО Москвы, зарегистрирован по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей в интернете). Заседание назначено на 26 июня в 10.20. Боне грозит штраф до 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250604/bonya-2020867057.html
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москва, россия, виктория боня, наркотики, происшествия
Шоубиз, Москва, Россия, Виктория Боня, Наркотики, Происшествия
На телеведущую Боню составили протокол о пропаганде наркотиков
Суд в Москве рассмотрит протокол о пропаганде наркотиков на телеведущую Боню