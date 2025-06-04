Болгарские депутаты устроили потасовку в парламенте
Болгарские депутаты устроили потасовку в парламенте из-за вступления в еврозону
© Фото : БНТ/Десислава КулелиеваБолгарские депутаты устроили потасовку в Народном собрании из-за разрешения на вступление в еврозону
© Фото : БНТ/Десислава Кулелиева
Болгарские депутаты устроили потасовку в Народном собрании из-за разрешения на вступление в еврозону
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Болгарские депутаты устроили потасовку в Народном собрании из-за разрешения на вступление в еврозону, сторонников сохранения национальной валюты призывают к блокаде парламента, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
В среду Еврокомиссия разрешила Софии перейти на евро с начала 2026 года, что сделает Болгарию 21-й страной, присоединившейся к зоне единой валюты.
В Болгарии начались протесты против перехода на евро
31 мая, 20:09
В ходе заседания парламента депутаты от патриотической партии "Возрождение" по призыву своего лидера Костадина Костадинова заблокировали доступ для выступающих, затем политик сам поднялся на трибуну.
"Сегодня черный день для Болгарии, янычары (отступники - ред.) хоронят нашу страну", — сказал Костадинов.
На публикуемых БНТ фотографиях видно, что по крайней мере два депутата устроили между собой потасовку.
Перед зданием Народного собрания с утра протестуют сторонники болгарской национальной валюты. Костадинов призвал протестующих к блокаде парламента.