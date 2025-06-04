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Болгарские депутаты устроили потасовку в парламенте - РИА Новости, 04.06.2025
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18:22 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/bolgariya-2020940191.html
Болгарские депутаты устроили потасовку в парламенте
Болгарские депутаты устроили потасовку в парламенте - РИА Новости, 04.06.2025
Болгарские депутаты устроили потасовку в парламенте
Болгарские депутаты устроили потасовку в Народном собрании из-за разрешения на вступление в еврозону, сторонников сохранения национальной валюты призывают к... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:22:00+03:00
2025-06-04T18:22:00+03:00
в мире
болгария
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еврокомиссия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Болгарские депутаты устроили потасовку в Народном собрании из-за разрешения на вступление в еврозону, сторонников сохранения национальной валюты призывают к блокаде парламента, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). В среду Еврокомиссия разрешила Софии перейти на евро с начала 2026 года, что сделает Болгарию 21-й страной, присоединившейся к зоне единой валюты. В ходе заседания парламента депутаты от патриотической партии "Возрождение" по призыву своего лидера Костадина Костадинова заблокировали доступ для выступающих, затем политик сам поднялся на трибуну. "Сегодня черный день для Болгарии, янычары (отступники - ред.) хоронят нашу страну", — сказал Костадинов. На публикуемых БНТ фотографиях видно, что по крайней мере два депутата устроили между собой потасовку. Перед зданием Народного собрания с утра протестуют сторонники болгарской национальной валюты. Костадинов призвал протестующих к блокаде парламента.
https://ria.ru/20250531/evro-2020180226.html
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в мире, болгария, софия (город), еврокомиссия, возрождение
В мире, Болгария, София (город), Еврокомиссия, Возрождение
Болгарские депутаты устроили потасовку в парламенте

Болгарские депутаты устроили потасовку в парламенте из-за вступления в еврозону

© Фото : БНТ/Десислава КулелиеваБолгарские депутаты устроили потасовку в Народном собрании из-за разрешения на вступление в еврозону
Болгарские депутаты устроили потасовку в Народном собрании из-за разрешения на вступление в еврозону - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : БНТ/Десислава Кулелиева
Болгарские депутаты устроили потасовку в Народном собрании из-за разрешения на вступление в еврозону
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Болгарские депутаты устроили потасовку в Народном собрании из-за разрешения на вступление в еврозону, сторонников сохранения национальной валюты призывают к блокаде парламента, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
В среду Еврокомиссия разрешила Софии перейти на евро с начала 2026 года, что сделает Болгарию 21-й страной, присоединившейся к зоне единой валюты.
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В ходе заседания парламента депутаты от патриотической партии "Возрождение" по призыву своего лидера Костадина Костадинова заблокировали доступ для выступающих, затем политик сам поднялся на трибуну.
"Сегодня черный день для Болгарии, янычары (отступники - ред.) хоронят нашу страну", — сказал Костадинов.
На публикуемых БНТ фотографиях видно, что по крайней мере два депутата устроили между собой потасовку.
Перед зданием Народного собрания с утра протестуют сторонники болгарской национальной валюты. Костадинов призвал протестующих к блокаде парламента.
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