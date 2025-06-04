Рейтинг@Mail.ru
Осужденного боевика "Азова"* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/boevik-2020888481.html
Осужденного боевика "Азова"* внесли в перечень террористов
Осужденного боевика "Азова"* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 04.06.2025
Осужденного боевика "Азова"* внесли в перечень террористов
Боевик запрещенного в РФ террористического нацбатальона "Азов"* Эдуард Варбанский**, получивший 22 года колонии за уничтожение школы в ДНР, внесен в перечень... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:23:00+03:00
2025-06-04T16:23:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
донецкая народная республика
приморск
главная военная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020887452_14:0:1376:766_1920x0_80_0_0_692976aeb34ed963201cbac5ccb31cbf.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Боевик запрещенного в РФ террористического нацбатальона "Азов"* Эдуард Варбанский**, получивший 22 года колонии за уничтожение школы в ДНР, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Варбанский Эдуард Евгеньевич**, 16.06.1978 года рождения, город Приморск Запорожской области Украины", - говорится в перечне. Ранее в пресс-службе Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ сообщали, что суд в Донецке приговорил Варбанского** к 22 годам колонии строгого режима, который в ходе обстрелов из миномета разрушил школу в ДНР. По информации СК, в марте-апреле 2022 года Варбанский** со своих огневых позиций в Мариуполе с сослуживцем производил из 120-мм миномета веерные обстрелы села Бердянское. По жилому массиву было произведено не менее 300 выстрелов, в результате оказалась разрушена школа. Ее воспитанники и персонал не пострадали, поскольку успели покинуть учреждение и укрыться. В мае 2022 года Варбанский** был взят в плен. Он обвинялся в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической ненависти и вражды, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба.* Запрещенная в России террористическая организация** Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20250530/dnr-2019966408.html
https://ria.ru/20250526/fsb-2019074762.html
россия
донецкая народная республика
приморск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020887452_355:0:1376:766_1920x0_80_0_0_b14944b70c7eb906b5f000de71ee9d2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, донецкая народная республика, приморск, главная военная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), общество
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Донецкая Народная Республика, Приморск, Главная военная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Осужденного боевика "Азова"* внесли в перечень террористов

Осужденного боевика "Азова" Варбанского внесли в перечень террористов в РФ

© СК РФЭдуард Варбанский**
Эдуард Варбанский** - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© СК РФ
Эдуард Варбанский**. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Боевик запрещенного в РФ террористического нацбатальона "Азов"* Эдуард Варбанский**, получивший 22 года колонии за уничтожение школы в ДНР, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Варбанский Эдуард Евгеньевич**, 16.06.1978 года рождения, город Приморск Запорожской области Украины", - говорится в перечне.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Боевику "Азова"* ужесточили приговор за обстрел села
30 мая, 13:56
Ранее в пресс-службе Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ сообщали, что суд в Донецке приговорил Варбанского** к 22 годам колонии строгого режима, который в ходе обстрелов из миномета разрушил школу в ДНР.
По информации СК, в марте-апреле 2022 года Варбанский** со своих огневых позиций в Мариуполе с сослуживцем производил из 120-мм миномета веерные обстрелы села Бердянское. По жилому массиву было произведено не менее 300 выстрелов, в результате оказалась разрушена школа. Ее воспитанники и персонал не пострадали, поскольку успели покинуть учреждение и укрыться.
В мае 2022 года Варбанский** был взят в плен. Он обвинялся в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической ненависти и вражды, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Жителя ЛНР, финансировавшего "Азов"*, задержали
26 мая, 11:59
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РоссияДонецкая Народная РеспубликаПриморскГлавная военная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала