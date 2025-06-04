https://ria.ru/20250604/boevik-2020888481.html

Осужденного боевика "Азова"* внесли в перечень террористов

Осужденного боевика "Азова"* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 04.06.2025

Осужденного боевика "Азова"* внесли в перечень террористов

Боевик запрещенного в РФ террористического нацбатальона "Азов"* Эдуард Варбанский**, получивший 22 года колонии за уничтожение школы в ДНР, внесен в перечень... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:23:00+03:00

2025-06-04T16:23:00+03:00

2025-06-04T16:23:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Боевик запрещенного в РФ террористического нацбатальона "Азов"* Эдуард Варбанский**, получивший 22 года колонии за уничтожение школы в ДНР, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Варбанский Эдуард Евгеньевич**, 16.06.1978 года рождения, город Приморск Запорожской области Украины", - говорится в перечне. Ранее в пресс-службе Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ сообщали, что суд в Донецке приговорил Варбанского** к 22 годам колонии строгого режима, который в ходе обстрелов из миномета разрушил школу в ДНР. По информации СК, в марте-апреле 2022 года Варбанский** со своих огневых позиций в Мариуполе с сослуживцем производил из 120-мм миномета веерные обстрелы села Бердянское. По жилому массиву было произведено не менее 300 выстрелов, в результате оказалась разрушена школа. Ее воспитанники и персонал не пострадали, поскольку успели покинуть учреждение и укрыться. В мае 2022 года Варбанский** был взят в плен. Он обвинялся в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической ненависти и вражды, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба.* Запрещенная в России террористическая организация** Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20250530/dnr-2019966408.html

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, донецкая народная республика, приморск, главная военная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), общество