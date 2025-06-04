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В МЧС рассказали о разминировании приграничных районов Курской области - РИА Новости, 04.06.2025
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11:19 04.06.2025 (обновлено: 11:23 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/boepripasy-2020816760.html
В МЧС рассказали о разминировании приграничных районов Курской области
В МЧС рассказали о разминировании приграничных районов Курской области - РИА Новости, 04.06.2025
В МЧС рассказали о разминировании приграничных районов Курской области
Пиротехники МЧС России очистили с августа от неразорвавшихся боеприпасов около 100 гектаров территории в приграничных районах Курской области, всего обезврежено РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:19:00+03:00
2025-06-04T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пиротехники МЧС России очистили с августа от неразорвавшихся боеприпасов около 100 гектаров территории в приграничных районах Курской области, всего обезврежено более 5,6 тысячи взрывоопасных предметов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "С августа 2024 года специалисты сводного пиротехнического отряда МЧС России обезвредили в Курской области более 5600 взрывоопасных предметов, при этом очищено порядка 100 гектаров территории приграничья", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что работы по разминированию местности проводятся ежедневно. Только прошедшие сутки саперы МЧС уничтожили более 200 взрывоопасных предметов на территории одного из приграничных районов. Боеприпасы уничтожаются путем подрыва с помощью накладного заряда. "Пиротехники отмечают большое разнообразие обнаруживаемых взрывоопасных предметов: ручные гранаты, противотанковые мины, взрыватели, самодельные сбросы с беспилотных летательных аппаратов и многое другое. Чаще всего сапёры обнаруживают суббоеприпасы, так называемые "колокольчики". Они имеют небольшие размеры, иногда полностью зарываются в землю, обнаружить их непросто. Для населения опасны тем, что при наступании на снаряд его корпус разлетается на мелкие осколки и приводит к серьёзным травмам, возможен и летальный исход", - резюмирует МЧС РФ.
https://ria.ru/20250523/svo-2018656990.html
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происшествия, россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали о разминировании приграничных районов Курской области

МЧС с августа обезвредило в курском приграничье 5,6 тыс взрывоопасных предметов

© МЧС России/TelegramПиротехники МЧС России очистили от неразорвавшихся боеприпасов около 100 гектаров территории в приграничных районах Курской области
Пиротехники МЧС России очистили от неразорвавшихся боеприпасов около 100 гектаров территории в приграничных районах Курской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© МЧС России/Telegram
Пиротехники МЧС России очистили от неразорвавшихся боеприпасов около 100 гектаров территории в приграничных районах Курской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пиротехники МЧС России очистили с августа от неразорвавшихся боеприпасов около 100 гектаров территории в приграничных районах Курской области, всего обезврежено более 5,6 тысячи взрывоопасных предметов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"С августа 2024 года специалисты сводного пиротехнического отряда МЧС России обезвредили в Курской области более 5600 взрывоопасных предметов, при этом очищено порядка 100 гектаров территории приграничья", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что работы по разминированию местности проводятся ежедневно. Только прошедшие сутки саперы МЧС уничтожили более 200 взрывоопасных предметов на территории одного из приграничных районов. Боеприпасы уничтожаются путем подрыва с помощью накладного заряда.
"Пиротехники отмечают большое разнообразие обнаруживаемых взрывоопасных предметов: ручные гранаты, противотанковые мины, взрыватели, самодельные сбросы с беспилотных летательных аппаратов и многое другое. Чаще всего сапёры обнаруживают суббоеприпасы, так называемые "колокольчики". Они имеют небольшие размеры, иногда полностью зарываются в землю, обнаружить их непросто. Для населения опасны тем, что при наступании на снаряд его корпус разлетается на мелкие осколки и приводит к серьёзным травмам, возможен и летальный исход", - резюмирует МЧС РФ.
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