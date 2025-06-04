https://ria.ru/20250604/boepripasy-2020816760.html

В МЧС рассказали о разминировании приграничных районов Курской области

В МЧС рассказали о разминировании приграничных районов Курской области - РИА Новости, 04.06.2025

В МЧС рассказали о разминировании приграничных районов Курской области

Пиротехники МЧС России очистили с августа от неразорвавшихся боеприпасов около 100 гектаров территории в приграничных районах Курской области, всего обезврежено РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:19:00+03:00

2025-06-04T11:19:00+03:00

2025-06-04T11:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пиротехники МЧС России очистили с августа от неразорвавшихся боеприпасов около 100 гектаров территории в приграничных районах Курской области, всего обезврежено более 5,6 тысячи взрывоопасных предметов, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "С августа 2024 года специалисты сводного пиротехнического отряда МЧС России обезвредили в Курской области более 5600 взрывоопасных предметов, при этом очищено порядка 100 гектаров территории приграничья", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что работы по разминированию местности проводятся ежедневно. Только прошедшие сутки саперы МЧС уничтожили более 200 взрывоопасных предметов на территории одного из приграничных районов. Боеприпасы уничтожаются путем подрыва с помощью накладного заряда. "Пиротехники отмечают большое разнообразие обнаруживаемых взрывоопасных предметов: ручные гранаты, противотанковые мины, взрыватели, самодельные сбросы с беспилотных летательных аппаратов и многое другое. Чаще всего сапёры обнаруживают суббоеприпасы, так называемые "колокольчики". Они имеют небольшие размеры, иногда полностью зарываются в землю, обнаружить их непросто. Для населения опасны тем, что при наступании на снаряд его корпус разлетается на мелкие осколки и приводит к серьёзным травмам, возможен и летальный исход", - резюмирует МЧС РФ.

https://ria.ru/20250523/svo-2018656990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)