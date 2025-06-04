https://ria.ru/20250604/blokirovka-2020792261.html

В России стартует пилотный проект по блокировке поддельных сайтов

В России стартует пилотный проект по блокировке поддельных сайтов - РИА Новости, 04.06.2025

В России стартует пилотный проект по блокировке поддельных сайтов

Стартует пилотный проект по мгновенному выявлению и блокировке поддельных сайтов и приложений, которые крадут личные и платежные данные россиян, предупредило... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T09:22:00+03:00

2025-06-04T09:22:00+03:00

2025-06-04T09:22:00+03:00

общество

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Стартует пилотный проект по мгновенному выявлению и блокировке поддельных сайтов и приложений, которые крадут личные и платежные данные россиян, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Сегодня стартует важный пилотный проект: новая система для мгновенного выявления и блокировки поддельных сайтов и приложений, которые крадут логины, пароли и личные и платежные данные граждан", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, в "тестовом" режиме система будет функционировать до 1 марта 2026 года. Цель проекта - создать эффективный механизм защиты пользователей от интернет-мошенничества и отработать слаженное взаимодействие ключевых ведомств (Минцифры, МВД, ЦБ, ФСБ, Генпрокуратура и др.) и интернет-инфраструктуры. Для закрепления лучших практик будут подготовлены законодательные решения, отметили в ведомстве. "Пилот - часть национальных программ по кибербезопасности и цифровой трансформации, направленных на повышение безопасности граждан в Интернете", - заключили в МВД.

https://ria.ru/20250529/mvd-2019805372.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), центральный банк рф (цб рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, генеральная прокуратура рф