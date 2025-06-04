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В России стартует пилотный проект по блокировке поддельных сайтов - РИА Новости, 04.06.2025
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09:22 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/blokirovka-2020792261.html
В России стартует пилотный проект по блокировке поддельных сайтов
В России стартует пилотный проект по блокировке поддельных сайтов - РИА Новости, 04.06.2025
В России стартует пилотный проект по блокировке поддельных сайтов
Стартует пилотный проект по мгновенному выявлению и блокировке поддельных сайтов и приложений, которые крадут личные и платежные данные россиян, предупредило... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T09:22:00+03:00
2025-06-04T09:22:00+03:00
общество
технологии
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россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Стартует пилотный проект по мгновенному выявлению и блокировке поддельных сайтов и приложений, которые крадут личные и платежные данные россиян, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Сегодня стартует важный пилотный проект: новая система для мгновенного выявления и блокировки поддельных сайтов и приложений, которые крадут логины, пароли и личные и платежные данные граждан", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, в "тестовом" режиме система будет функционировать до 1 марта 2026 года. Цель проекта - создать эффективный механизм защиты пользователей от интернет-мошенничества и отработать слаженное взаимодействие ключевых ведомств (Минцифры, МВД, ЦБ, ФСБ, Генпрокуратура и др.) и интернет-инфраструктуры. Для закрепления лучших практик будут подготовлены законодательные решения, отметили в ведомстве. "Пилот - часть национальных программ по кибербезопасности и цифровой трансформации, направленных на повышение безопасности граждан в Интернете", - заключили в МВД.
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РИА Новости
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общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), центральный банк рф (цб рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, генеральная прокуратура рф
Общество, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Генеральная прокуратура РФ
В России стартует пилотный проект по блокировке поддельных сайтов

МВД: в РФ стартует пилотный проект по выявлению и блокировке поддельных сайтов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Стартует пилотный проект по мгновенному выявлению и блокировке поддельных сайтов и приложений, которые крадут личные и платежные данные россиян, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Сегодня стартует важный пилотный проект: новая система для мгновенного выявления и блокировки поддельных сайтов и приложений, которые крадут логины, пароли и личные и платежные данные граждан", - говорится в сообщении.
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11 февраля, 13:50
По словам правоохранителей, в "тестовом" режиме система будет функционировать до 1 марта 2026 года.
Цель проекта - создать эффективный механизм защиты пользователей от интернет-мошенничества и отработать слаженное взаимодействие ключевых ведомств (Минцифры, МВД, ЦБ, ФСБ, Генпрокуратура и др.) и интернет-инфраструктуры.
Для закрепления лучших практик будут подготовлены законодательные решения, отметили в ведомстве. "Пилот - часть национальных программ по кибербезопасности и цифровой трансформации, направленных на повышение безопасности граждан в Интернете", - заключили в МВД.
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ОбществоТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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