https://ria.ru/20250604/bespilotnik-2020793468.html

В Запорожской области беспилотник ВСУ повредил сеть электропередачи

В Запорожской области беспилотник ВСУ повредил сеть электропередачи - РИА Новости, 04.06.2025

В Запорожской области беспилотник ВСУ повредил сеть электропередачи

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале., что в результате атаки БПЛА в регионе повреждена сеть электропередачи,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T09:32:00+03:00

2025-06-04T09:32:00+03:00

2025-06-04T09:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008383703_0:323:2952:1983_1920x0_80_0_0_7f8cfaf15b2000108438b8ec4baa7b81.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале., что в результате атаки БПЛА в регионе повреждена сеть электропередачи, возможно отключение электроснабжения, специалисты работают над устранением неполадок."В результате атаки БПЛА повреждена сеть электропередачи. Специалисты РЭС работают над устранением неполадок. Однако прошу быть готовыми к возможному отключению электричества и сохранять спокойствие", - написал Балицкий.По его словам, оперативные службы и администрации населенных пунктов Запорожской области обеспечены всеми условиями для нормальной работы и поддержания жизнедеятельности населенных пунктов при возможном отсутствии электроснабжения. Социальные объекты и лечебные учреждения обеспечены генераторами.Накануне в результате повреждения высоковольтного оборудования в северо-западной части области из-за обстрелов ВСУ без света временно оставались 457 населенных пунктов, более 600 тысяч абонентов. Вечером Балицкий доложил президенту Владимиру Путину, что электроснабжение восстановлено.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, происшествия, вооруженные силы украины