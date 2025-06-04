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В Запорожской области беспилотник ВСУ повредил сеть электропередачи
В Запорожской области беспилотник ВСУ повредил сеть электропередачи - РИА Новости, 04.06.2025
В Запорожской области беспилотник ВСУ повредил сеть электропередачи
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале., что в результате атаки БПЛА в регионе повреждена сеть электропередачи,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T09:32:00+03:00
2025-06-04T09:32:00+03:00
2025-06-04T09:38:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале., что в результате атаки БПЛА в регионе повреждена сеть электропередачи, возможно отключение электроснабжения, специалисты работают над устранением неполадок."В результате атаки БПЛА повреждена сеть электропередачи. Специалисты РЭС работают над устранением неполадок. Однако прошу быть готовыми к возможному отключению электричества и сохранять спокойствие", - написал Балицкий.По его словам, оперативные службы и администрации населенных пунктов Запорожской области обеспечены всеми условиями для нормальной работы и поддержания жизнедеятельности населенных пунктов при возможном отсутствии электроснабжения. Социальные объекты и лечебные учреждения обеспечены генераторами.Накануне в результате повреждения высоковольтного оборудования в северо-западной части области из-за обстрелов ВСУ без света временно оставались 457 населенных пунктов, более 600 тысяч абонентов. Вечером Балицкий доложил президенту Владимиру Путину, что электроснабжение восстановлено.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области беспилотник ВСУ повредил сеть электропередачи
Балицкий: в Запорожской области украинский БПЛА повредил сеть электропередачи