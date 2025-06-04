https://ria.ru/20250604/berbok-2020801598.html
Захарова рассказала, чего ждать от Бербок на посту председателя ГА ООН
Захарова рассказала, чего ждать от Бербок на посту председателя ГА ООН - РИА Новости, 04.06.2025
Захарова рассказала, чего ждать от Бербок на посту председателя ГА ООН
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в эфире радио Sputnik избрание экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем юбилейной... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:19:00+03:00
2025-06-04T10:19:00+03:00
2025-06-04T11:18:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в эфире радио Sputnik избрание экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем юбилейной 80-й сессии ГА ООН, заявив, что от неё на этом посту можно ожидать самопиара и опоры на исключительно собственную повестку. Ранее в понедельник ГА ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран. Источник во Всемирной Организации сообщил РИА Новости, что голосование по ее кандидатуре на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по запросу России. "Чего ожидать? Конечно, самопиара и опоры исключительно на собственную повестку, потому что человек пришёл вообще в международные отношения и пришёл в дипломатию своей страны - Германии, подпрыгнув на политическом батуте, причём не на своём собственном, поэтому на этой позиции оказалась она как многие знают совершенно обходным путём, непрямым", - сказала она. Захарова пояснила, что в случае с председательством Бербок в ГА ООН всё будет абсолютно предсказуемо. "Что можно ожидать от человека, который по оценкам немцев, и не только рядовых, но и тех, которые представляют политические партии, общественные движения, является позором немецкой дипломатии, позором Германии, потому что сделал с германской дипломатией и международными отношениями то, что она сделала", - заключила она. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". По словам российского дипломата, у Москвы есть "серьезные и обоснованные сомнения" касательно беспристрастности Бербок. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявляла РИА Новости, что было бы странно видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи. Восьмидесятая сессия ГА под руководством Бербок начнется в сентябре.
https://ria.ru/20250602/berbok-2020565952.html
https://ria.ru/20250603/berbok-2020609257.html
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РИА Новости
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россия, германия, москва, анналена бербок, мария захарова, дмитрий полянский, оон, генеральная ассамблея оон
Россия, Германия, Москва, Анналена Бербок, Мария Захарова, Дмитрий Полянский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Захарова рассказала, чего ждать от Бербок на посту председателя ГА ООН
Захарова: Бербок на посту главы сессии Генассамблеи ООН займется самопиаром
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в эфире радио Sputnik
избрание экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем юбилейной 80-й сессии ГА ООН, заявив, что от неё на этом посту можно ожидать самопиара и опоры на исключительно собственную повестку.
Ранее в понедельник ГА ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран. Источник во Всемирной Организации сообщил РИА Новости, что голосование по ее кандидатуре на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по запросу России.
"Чего ожидать? Конечно, самопиара и опоры исключительно на собственную повестку, потому что человек пришёл вообще в международные отношения и пришёл в дипломатию своей страны - Германии, подпрыгнув на политическом батуте, причём не на своём собственном, поэтому на этой позиции оказалась она как многие знают совершенно обходным путём, непрямым", - сказала она.
Захарова пояснила, что в случае с председательством Бербок в ГА ООН всё будет абсолютно предсказуемо. "Что можно ожидать от человека, который по оценкам немцев, и не только рядовых, но и тех, которые представляют политические партии, общественные движения, является позором немецкой дипломатии, позором Германии, потому что сделал с германской дипломатией и международными отношениями то, что она сделала", - заключила она.
Как ранее отмечал в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". По словам российского дипломата, у Москвы есть "серьезные и обоснованные сомнения" касательно беспристрастности Бербок.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявляла РИА Новости, что было бы странно видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи.
Восьмидесятая сессия ГА под руководством Бербок начнется в сентябре.