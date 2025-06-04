Путин жестко высказался о терактах ВСУ в Курской и Брянской областях
- Решения о терактах принимались на Украине на политическом уровне:
- Киевская верхушка на фоне огромных потерь на фронте, пытаясь запугать Россию, перешла к организации терактов.
- ВСУ отступают по всей линии боевого столкновения, терпят одно поражение за другим.
- Опасения Москвы, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются:
"То, что было в Брянске, в Брянской области, — это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом".
- Преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров были направлены на его срыв.
- Если дать передышку в боевых действиях, ее используют для накачки Киева оружием, продолжения насильственной мобилизации и подготовки терактов.
- Спонсоры Украины — пособники террористов.
- Киевские власти не обладают политической культурой, позволяя себе оскорбления в адрес тех, с кем пытаются договориться:
- Путин поблагодарил сотрудников МЧС, РЖД и других служб за помощь пострадавшим в терактах.
Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.
Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.
В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.
Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.
В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.
Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.
Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.
На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.
Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.
На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.
В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.
В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.
Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.
У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.
Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.
У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.
Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.
В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.
Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.
Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.
На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.
В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.
Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.
У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.
Доклад Бастрыкина о ходе расследования
- Возбуждены уголовные дела о трех терактах на железнодорожной инфраструктуре.
- За всеми атаками стоят спецслужбы Украины.
- Следователи нашли места закладки трех взрывных устройств в Брянской области, где обрушился мост.
- Их мощность — около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.
- Устройства, заложенные под мост в Брянской области, имеют украинское происхождение.
- Расследование продолжается, ведется поиск всех исполнителей и организаторов терактов.
- Общий размер ущерба — около миллиарда рублей.
Меры поддержки жертвам теракта в Брянской области
- Члены семей погибших получат более полутора миллионов рублей.
- Получившим тяжелые и средние травмы выплатят по 627 тысяч.
- Пострадавшим с легкими травмами — по 313,5 тысячи.
- Пособие по потере кормильца назначат на пятерых детей после гибели двоих взрослых.
- РЖД выплатили пострадавшим и семьям погибших 36,5 миллиона рублей.
Доклад Мурашко
- Всего за помощью после ЧП в Брянской области обратились 120 человек.
- В больницах остаются 35 пострадавших, в том числе трое детей.
- Одиннадцать человек готовятся к выписке, тяжелых пациентов нет.
- Состояние четырехмесячного малыша, доставленного на лечение в Москву, стабилизировали.
- Первые бригады скорой помощи прибыли на место через 15 минут.