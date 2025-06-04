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Путин жестко высказался о терактах ВСУ в Курской и Брянской областях - РИА Новости, 04.06.2025
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16:57 04.06.2025 (обновлено: 18:35 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/bastrykin--2020903989.html
Путин жестко высказался о терактах ВСУ в Курской и Брянской областях
Путин жестко высказался о терактах ВСУ в Курской и Брянской областях - РИА Новости, 04.06.2025
Путин жестко высказался о терактах ВСУ в Курской и Брянской областях
Президент Владимир Путин на совещании с правительством жестко высказался о терактах ВСУ в Курской и Брянской областях. Он подчеркнул, что киевскому режиму не... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:57:00+03:00
2025-06-04T18:35:00+03:00
происшествия
курская область
украина
брянская область
владимир путин
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании с правительством жестко высказался о терактах ВСУ в Курской и Брянской областях. Он подчеркнул, что киевскому режиму не нужен мир.Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости."Сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти".&quot;То, что было в Брянске, в Брянской области, — это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом&quot;."Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят".Доклад Бастрыкина о ходе расследованияМеры поддержки жертвам теракта в Брянской областиДоклад МурашкоТеракты на железной дорогеВ ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. По последним данным, пострадали 118 человек, семеро погибли.Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали трое сотрудников поездной бригады.
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курская область
украина
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Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях
Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях
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Глава РЖД о выплате компенсаций родственникам жертв терактов и пострадавшим пассажирам
Глава РЖД о выплате компенсаций родственникам жертв терактов и пострадавшим пассажирам
2025-06-04T16:57
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Богомаз: все пострадавшие в результате теракта с поездом в Брянской области получат выплаты
Все пострадавшие в результате теракта с поездом в Брянской области получат выплаты, заявил губернатор Богомаз Путину, заверив, что держит ситуацию на контроле. Президент выслушал доклад главы региона и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим при взрывах в Брянской и Курской областях.
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происшествия, курская область, украина, брянская область, владимир путин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Курская область, Украина, Брянская область, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Обрушение моста на поезд в Брянской области

Путин жестко высказался о терактах ВСУ в Курской и Брянской областях

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании с правительством жестко высказался о терактах ВСУ в Курской и Брянской областях. Он подчеркнул, что киевскому режиму не нужен мир.
Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.
  • Решения о терактах принимались на Украине на политическом уровне:
«
"Сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Киевская верхушка на фоне огромных потерь на фронте, пытаясь запугать Россию, перешла к организации терактов.
  • ВСУ отступают по всей линии боевого столкновения, терпят одно поражение за другим.
  • Опасения Москвы, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются:
«

"То, что было в Брянске, в Брянской области, — это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров были направлены на его срыв.
  • Если дать передышку в боевых действиях, ее используют для накачки Киева оружием, продолжения насильственной мобилизации и подготовки терактов.
  • Спонсоры Украины — пособники террористов.
  • Киевские власти не обладают политической культурой, позволяя себе оскорбления в адрес тех, с кем пытаются договориться:
«
"Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Путин поблагодарил сотрудников МЧС, РЖД и других служб за помощь пострадавшим в терактах.
Крушение поездов в Брянской и Курской областях
© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ | Перейти в медиабанк

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
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1 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

© РИА Новости
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2 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места, где один из вагонов поезда Климов - Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

© РИА Новости
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3 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

© РИА Новости
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4 из 7
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

Автомобили скорой помощи у здания Киевского вокзала в Москве

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 7
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанк

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
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6 из 7
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанк

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
7 из 7

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
Перейти в медиабанк
1 из 7

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 7

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 7

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 7

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 7

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
6 из 7

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
7 из 7

Доклад Бастрыкина о ходе расследования

  • Возбуждены уголовные дела о трех терактах на железнодорожной инфраструктуре.
  • За всеми атаками стоят спецслужбы Украины.
  • Следователи нашли места закладки трех взрывных устройств в Брянской области, где обрушился мост.
  • Их мощность — около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.
  • Устройства, заложенные под мост в Брянской области, имеют украинское происхождение.
  • Расследование продолжается, ведется поиск всех исполнителей и организаторов терактов.
  • Общий размер ущерба — около миллиарда рублей.

Меры поддержки жертвам теракта в Брянской области

  • Члены семей погибших получат более полутора миллионов рублей.
  • Получившим тяжелые и средние травмы выплатят по 627 тысяч.
  • Пострадавшим с легкими травмами — по 313,5 тысячи.
  • Пособие по потере кормильца назначат на пятерых детей после гибели двоих взрослых.
  • РЖД выплатили пострадавшим и семьям погибших 36,5 миллиона рублей.

Доклад Мурашко

  • Всего за помощью после ЧП в Брянской области обратились 120 человек.
  • В больницах остаются 35 пострадавших, в том числе трое детей.
  • Одиннадцать человек готовятся к выписке, тяжелых пациентов нет.
  • Состояние четырехмесячного малыша, доставленного на лечение в Москву, стабилизировали.
  • Первые бригады скорой помощи прибыли на место через 15 минут.

Теракты на железной дороге

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. По последним данным, пострадали 118 человек, семеро погибли.
Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали трое сотрудников поездной бригады.
Медик на платформе Киевского вокзала в Москве у резервного поезда, доставившего пассажиров поезда Климов — Москва - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Пассажирам поездов составили рекомендации после ЧП в Брянской области
3 июня, 06:20
 
ПроисшествияКурская областьУкраинаБрянская областьВладимир ПутинАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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