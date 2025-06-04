https://ria.ru/20250604/bastrykin--2020903989.html

Путин жестко высказался о терактах ВСУ в Курской и Брянской областях

Путин жестко высказался о терактах ВСУ в Курской и Брянской областях - РИА Новости, 04.06.2025

Путин жестко высказался о терактах ВСУ в Курской и Брянской областях

Президент Владимир Путин на совещании с правительством жестко высказался о терактах ВСУ в Курской и Брянской областях. Он подчеркнул, что киевскому режиму не... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:57:00+03:00

2025-06-04T16:57:00+03:00

2025-06-04T18:35:00+03:00

происшествия

курская область

украина

брянская область

владимир путин

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании с правительством жестко высказался о терактах ВСУ в Курской и Брянской областях. Он подчеркнул, что киевскому режиму не нужен мир.Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости."Сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти"."То, что было в Брянске, в Брянской области, — это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом"."Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят".Доклад Бастрыкина о ходе расследованияМеры поддержки жертвам теракта в Брянской областиДоклад МурашкоТеракты на железной дорогеВ ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. По последним данным, пострадали 118 человек, семеро погибли.Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали трое сотрудников поездной бригады.

https://ria.ru/20250603/poezda-2020584413.html

курская область

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Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях 2025-06-04T16:57 true PT5M45S

Глава РЖД о выплате компенсаций родственникам жертв терактов и пострадавшим пассажирам Глава РЖД о выплате компенсаций родственникам жертв терактов и пострадавшим пассажирам 2025-06-04T16:57 true PT0M37S

Богомаз: все пострадавшие в результате теракта с поездом в Брянской области получат выплаты Все пострадавшие в результате теракта с поездом в Брянской области получат выплаты, заявил губернатор Богомаз Путину, заверив, что держит ситуацию на контроле. Президент выслушал доклад главы региона и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим при взрывах в Брянской и Курской областях. 2025-06-04T16:57 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, курская область, украина, брянская область, владимир путин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, обрушение моста на поезд в брянской области