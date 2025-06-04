https://ria.ru/20250604/banki-2020862883.html
ЦБ рекомендовал банкам следить за счетами дропперов
ЦБ рекомендовал банкам следить за счетами дропперов - РИА Новости, 04.06.2025
ЦБ рекомендовал банкам следить за счетами дропперов
Банк России рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов и проверять переводы на карты технических компаний, следует из документа на сайте... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:40:00+03:00
2025-06-04T14:40:00+03:00
2025-06-04T14:40:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Банк России рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов и проверять переводы на карты технических компаний, следует из документа на сайте регулятора. Как поясняет ЦБ, теневой бизнес (онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и т.д.) использует для своих расчетов корпоративные карты, оформленные на так называемые технические компании. "Чтобы предотвращать такие риски, мы рекомендуем банкам: анализировать переводы между корпоративными картами технических компаний и картами физических лиц, внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативнее выявлять дропперов и технические компании, оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам", - говорится в материалах ЦБ. Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время, поясняет регулятор.
https://ria.ru/20250526/droppery-2019071971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ рекомендовал банкам следить за счетами дропперов
ЦБ РФ рекомендовал банкам следить за счетами дропперов и технических компаний