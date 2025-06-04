https://ria.ru/20250604/banki-2020862883.html

ЦБ рекомендовал банкам следить за счетами дропперов

ЦБ рекомендовал банкам следить за счетами дропперов - РИА Новости, 04.06.2025

ЦБ рекомендовал банкам следить за счетами дропперов

Банк России рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов и проверять переводы на карты технических компаний, следует из документа на сайте... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:40:00+03:00

2025-06-04T14:40:00+03:00

2025-06-04T14:40:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Банк России рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов и проверять переводы на карты технических компаний, следует из документа на сайте регулятора. Как поясняет ЦБ, теневой бизнес (онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и т.д.) использует для своих расчетов корпоративные карты, оформленные на так называемые технические компании. "Чтобы предотвращать такие риски, мы рекомендуем банкам: анализировать переводы между корпоративными картами технических компаний и картами физических лиц, внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативнее выявлять дропперов и технические компании, оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам", - говорится в материалах ЦБ. Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время, поясняет регулятор.

https://ria.ru/20250526/droppery-2019071971.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия