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ЦБ рекомендовал банкам следить за счетами дропперов - РИА Новости, 04.06.2025
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14:40 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/banki-2020862883.html
ЦБ рекомендовал банкам следить за счетами дропперов
ЦБ рекомендовал банкам следить за счетами дропперов - РИА Новости, 04.06.2025
ЦБ рекомендовал банкам следить за счетами дропперов
Банк России рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов и проверять переводы на карты технических компаний, следует из документа на сайте... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:40:00+03:00
2025-06-04T14:40:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Банк России рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов и проверять переводы на карты технических компаний, следует из документа на сайте регулятора. Как поясняет ЦБ, теневой бизнес (онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и т.д.) использует для своих расчетов корпоративные карты, оформленные на так называемые технические компании. "Чтобы предотвращать такие риски, мы рекомендуем банкам: анализировать переводы между корпоративными картами технических компаний и картами физических лиц, внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативнее выявлять дропперов и технические компании, оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам", - говорится в материалах ЦБ. Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время, поясняет регулятор.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ рекомендовал банкам следить за счетами дропперов

ЦБ РФ рекомендовал банкам следить за счетами дропперов и технических компаний

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Банк России рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов и проверять переводы на карты технических компаний, следует из документа на сайте регулятора.
Как поясняет ЦБ, теневой бизнес (онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и т.д.) использует для своих расчетов корпоративные карты, оформленные на так называемые технические компании.
«
"Чтобы предотвращать такие риски, мы рекомендуем банкам: анализировать переводы между корпоративными картами технических компаний и картами физических лиц, внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативнее выявлять дропперов и технические компании, оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам", - говорится в материалах ЦБ.
Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время, поясняет регулятор.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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