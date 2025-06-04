https://ria.ru/20250604/avtomobili-2020805267.html

Названы самые продаваемые новые автомобили в России в мае

Названы самые продаваемые новые автомобили в России в мае - РИА Новости, 04.06.2025

Названы самые продаваемые новые автомобили в России в мае

Продажи новых автомобилей Lada в мае составили 25,2 тысячи штук, снизившись на 36,2% к маю прошлого года, при этом марка с большим отрывом сохранила лидерство... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:36:00+03:00

2025-06-04T10:36:00+03:00

2025-06-04T12:38:00+03:00

авто

россия

автостат

lada vesta

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Продажи новых автомобилей Lada в мае составили 25,2 тысячи штук, снизившись на 36,2% к маю прошлого года, при этом марка с большим отрывом сохранила лидерство на российском авторынке с долей 28% от всех продаж новых машин, следует из отчета аналитического агентства "Автостат". "Лидерство на российском рынке с огромным преимуществом сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в конце весны пришлось 28%, что в количественном выражении составляет 25 552 проданных экземпляра", - говорится в отчете. В мае 2024 года продажи отечественного бренда составили 40 065 новых машин. Таким образом, в мае этого года они снизились на 36,2% в годовом выражении. Всего в России в последний месяц весны было продано 91,2 тысячи новых автомобилей - на 28,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, также следует из сообщения агентства. Все бренды в пятерке лидеров, кроме Lada, - китайские. На втором и третьем местах расположились Haval и Chery с результатом 10,6 тысячи и 9,8 тысячи штук. В пятерку также попали Geely (6,3 тысячи машин) и Changan (5,6 тысячи). Все перечисленные марки показали в мае отрицательную динамику по сравнению с маем 2024 года. Лидерами модельного рейтинга в мае стали Lada Granta (12 тысяч штук) и Vesta (6,56 тысячи). Следом идут китайские Haval Jolion (4,6 тысячи авто) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,8 тысячи). Первую пятерку моделей замыкает Lada Niva Legend с результатом в 2,6 тысячи проданных машин.

https://ria.ru/20250603/avto-2020676037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, автостат, lada vesta