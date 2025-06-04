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Названы самые продаваемые новые автомобили в России в мае - РИА Новости, 04.06.2025
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10:36 04.06.2025 (обновлено: 12:38 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/avtomobili-2020805267.html
Названы самые продаваемые новые автомобили в России в мае
Названы самые продаваемые новые автомобили в России в мае - РИА Новости, 04.06.2025
Названы самые продаваемые новые автомобили в России в мае
Продажи новых автомобилей Lada в мае составили 25,2 тысячи штук, снизившись на 36,2% к маю прошлого года, при этом марка с большим отрывом сохранила лидерство... РИА Новости, 04.06.2025
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Продажи новых автомобилей Lada в мае составили 25,2 тысячи штук, снизившись на 36,2% к маю прошлого года, при этом марка с большим отрывом сохранила лидерство на российском авторынке с долей 28% от всех продаж новых машин, следует из отчета аналитического агентства "Автостат". "Лидерство на российском рынке с огромным преимуществом сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в конце весны пришлось 28%, что в количественном выражении составляет 25 552 проданных экземпляра", - говорится в отчете. В мае 2024 года продажи отечественного бренда составили 40 065 новых машин. Таким образом, в мае этого года они снизились на 36,2% в годовом выражении. Всего в России в последний месяц весны было продано 91,2 тысячи новых автомобилей - на 28,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, также следует из сообщения агентства. Все бренды в пятерке лидеров, кроме Lada, - китайские. На втором и третьем местах расположились Haval и Chery с результатом 10,6 тысячи и 9,8 тысячи штук. В пятерку также попали Geely (6,3 тысячи машин) и Changan (5,6 тысячи). Все перечисленные марки показали в мае отрицательную динамику по сравнению с маем 2024 года. Лидерами модельного рейтинга в мае стали Lada Granta (12 тысяч штук) и Vesta (6,56 тысячи). Следом идут китайские Haval Jolion (4,6 тысячи авто) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,8 тысячи). Первую пятерку моделей замыкает Lada Niva Legend с результатом в 2,6 тысячи проданных машин.
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авто, россия, автостат, lada vesta
Авто, Россия, Автостат, Lada Vesta
Названы самые продаваемые новые автомобили в России в мае

"Автостат": Lada Granta стала лидером продаж новых автомобилей в России в мае

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta на Московском международном автомобильном салоне
Автомобиль Lada Granta на Московском международном автомобильном салоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль Lada Granta на Московском международном автомобильном салоне . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Продажи новых автомобилей Lada в мае составили 25,2 тысячи штук, снизившись на 36,2% к маю прошлого года, при этом марка с большим отрывом сохранила лидерство на российском авторынке с долей 28% от всех продаж новых машин, следует из отчета аналитического агентства "Автостат".
«
"Лидерство на российском рынке с огромным преимуществом сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в конце весны пришлось 28%, что в количественном выражении составляет 25 552 проданных экземпляра", - говорится в отчете.
В мае 2024 года продажи отечественного бренда составили 40 065 новых машин. Таким образом, в мае этого года они снизились на 36,2% в годовом выражении. Всего в России в последний месяц весны было продано 91,2 тысячи новых автомобилей - на 28,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, также следует из сообщения агентства.
Все бренды в пятерке лидеров, кроме Lada, - китайские. На втором и третьем местах расположились Haval и Chery с результатом 10,6 тысячи и 9,8 тысячи штук. В пятерку также попали Geely (6,3 тысячи машин) и Changan (5,6 тысячи). Все перечисленные марки показали в мае отрицательную динамику по сравнению с маем 2024 года.
Лидерами модельного рейтинга в мае стали Lada Granta (12 тысяч штук) и Vesta (6,56 тысячи). Следом идут китайские Haval Jolion (4,6 тысячи авто) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,8 тысячи). Первую пятерку моделей замыкает Lada Niva Legend с результатом в 2,6 тысячи проданных машин.
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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АвтоРоссияАвтостатLada Vesta
 
 
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