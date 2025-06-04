https://ria.ru/20250604/ataka-2020833619.html

ВСУ атаковали Краснояружский район Белгородской области 121 раз за сутки

ВСУ атаковали Краснояружский район Белгородской области 121 раз за сутки - РИА Новости, 04.06.2025

ВСУ атаковали Краснояружский район Белгородской области 121 раз за сутки

Украинские военные за минувшие сутки выпустили по территории Краснояружского района Белгородской области 121 снаряд, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:28:00+03:00

2025-06-04T12:28:00+03:00

2025-06-04T12:28:00+03:00

белгородская область

украина

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки выпустили по территории Краснояружского района Белгородской области 121 снаряд, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 48 населенных пунктов в восьми муниципалитетах области попали под удары со стороны Украины. Было выпущено 150 снарядов и зафиксированы атаки 75 беспилотниками, из них 35 дронов были сбиты. Пострадали четыре мирных жителя, все получают амбулаторное лечение. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 11 частных домовладениях, двух производственных предприятиях, сельхозпредприятии, двух коммерческих объектах и 13 транспортных средствах. "В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись 18 обстрелам, в ходе которых выпущен 121 боеприпас, и атакам 7 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Вознесеновка, Графовка, Муром и Первое Цепляево выпущено 7 боеприпасов и совершены атаки 16 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. В Белгородском районе по 13 населенным пунктам совершены атаки 24 беспилотников, трое мирных жителей получили ранения. В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Зозули атакованы 5 беспилотниками. В Валуйском округе по пяти населенным пунктам нанесены удары 7 дронов. В Волоконовском районе по двум сёлам совершены атаки 6 беспилотников. В селе Афоньевка пострадал 18-летний парень. В Грайворонском округе по 9 населенным пунктам выпущено 22 боеприпаса и совершены атаки 9 беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250515/belgorod-2017219157.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков, происшествия