ВСУ атаковали Краснояружский район Белгородской области 121 раз за сутки
Гладков: ВСУ выпустили 121 снаряд по Краснояружскому району Белгородской области
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки выпустили по территории Краснояружского района Белгородской области 121 снаряд, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 48 населенных пунктов в восьми муниципалитетах области попали под удары со стороны Украины. Было выпущено 150 снарядов и зафиксированы атаки 75 беспилотниками, из них 35 дронов были сбиты. Пострадали четыре мирных жителя, все получают амбулаторное лечение. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 11 частных домовладениях, двух производственных предприятиях, сельхозпредприятии, двух коммерческих объектах и 13 транспортных средствах.
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"В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись 18 обстрелам, в ходе которых выпущен 121 боеприпас, и атакам 7 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Вознесеновка, Графовка, Муром и Первое Цепляево выпущено 7 боеприпасов и совершены атаки 16 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. В Белгородском районе по 13 населенным пунктам совершены атаки 24 беспилотников, трое мирных жителей получили ранения. В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Зозули атакованы 5 беспилотниками. В Валуйском округе по пяти населенным пунктам нанесены удары 7 дронов. В Волоконовском районе по двум сёлам совершены атаки 6 беспилотников. В селе Афоньевка пострадал 18-летний парень. В Грайворонском округе по 9 населенным пунктам выпущено 22 боеприпаса и совершены атаки 9 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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