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Рязанский АПК развивается как единая система - РИА Новости, 04.06.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
19:01 04.06.2025
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Рязанский АПК развивается как единая система
Рязанский АПК развивается как единая система - РИА Новости, 04.06.2025
Рязанский АПК развивается как единая система
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что агропромышленный комплекс региона развивается как единая система, от посевных площадей до выпуска... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T19:01:00+03:00
2025-06-04T19:01:00+03:00
рязанская область
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что агропромышленный комплекс региона развивается как единая система, от посевных площадей до выпуска конечной продукции, а сельское хозяйство является одной из наиболее успешных отраслей экономики. "Сельское хозяйство – одна из приоритетных и наиболее успешных отраслей нашей экономики. Растем по всем направлениям благодаря поддержке Минсельхоза России. Развиваем АПК как единую систему: от посевных до выпуска конечной продукции", - сказал губернатор на встрече с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут, которая посетила регион с рабочим визитом. Министр отметила достойные результаты работы отрасли в области. "По итогам прошлого года производство сельхозпродукции в регионе увеличилось на 1%, в том числе животноводства – на 3,9%. Хорошие результаты по молочной продуктивности: надои на одну корову в среднем составляют почти 9,5 тонн. Развитие АПК обеспечивается системной господдержкой. В прошлом году направили региону почти 2,5 миллиарда рублей, в текущем – сопоставимую сумму", – приводятся в сообщении слова министра. Кроме того, Лут отметила, что на проекты по мелиорации за последние два года Рязанской области было выделено более 500 миллионов рублей. По госпрограмме комплексного развития сельских территорий в области строится и обновляется социальная и инженерная инфраструктура – школы, детские сады, дома культуры и другие объекты. За шесть лет региону на эти цели направлено около 4,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250529/malkov-2019840996.html
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рязанская область, россия, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Россия, Павел Малков
Рязанский АПК развивается как единая система

Губернатор Малков: рязанский АПК развивается как единая система

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что агропромышленный комплекс региона развивается как единая система, от посевных площадей до выпуска конечной продукции, а сельское хозяйство является одной из наиболее успешных отраслей экономики.
"Сельское хозяйство – одна из приоритетных и наиболее успешных отраслей нашей экономики. Растем по всем направлениям благодаря поддержке Минсельхоза России. Развиваем АПК как единую систему: от посевных до выпуска конечной продукции", - сказал губернатор на встрече с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут, которая посетила регион с рабочим визитом.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Малков заявил о создании коммунального спецназа для уборки рязанских парков
29 мая, 17:52
Министр отметила достойные результаты работы отрасли в области.
"По итогам прошлого года производство сельхозпродукции в регионе увеличилось на 1%, в том числе животноводства – на 3,9%. Хорошие результаты по молочной продуктивности: надои на одну корову в среднем составляют почти 9,5 тонн. Развитие АПК обеспечивается системной господдержкой. В прошлом году направили региону почти 2,5 миллиарда рублей, в текущем – сопоставимую сумму", – приводятся в сообщении слова министра.
Кроме того, Лут отметила, что на проекты по мелиорации за последние два года Рязанской области было выделено более 500 миллионов рублей. По госпрограмме комплексного развития сельских территорий в области строится и обновляется социальная и инженерная инфраструктура – школы, детские сады, дома культуры и другие объекты. За шесть лет региону на эти цели направлено около 4,5 миллиарда рублей.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Строительство флагманской школы в Рязани начнется в этом году
29 мая, 15:02
 
Рязанская областьРязанская областьРоссияПавел Малков
 
 
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