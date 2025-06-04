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Рязанский АПК развивается как единая система

Рязанский АПК развивается как единая система - РИА Новости, 04.06.2025

Рязанский АПК развивается как единая система

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что агропромышленный комплекс региона развивается как единая система, от посевных площадей до выпуска... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T19:01:00+03:00

2025-06-04T19:01:00+03:00

2025-06-04T19:01:00+03:00

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рязанская область

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павел малков

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РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что агропромышленный комплекс региона развивается как единая система, от посевных площадей до выпуска конечной продукции, а сельское хозяйство является одной из наиболее успешных отраслей экономики. "Сельское хозяйство – одна из приоритетных и наиболее успешных отраслей нашей экономики. Растем по всем направлениям благодаря поддержке Минсельхоза России. Развиваем АПК как единую систему: от посевных до выпуска конечной продукции", - сказал губернатор на встрече с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут, которая посетила регион с рабочим визитом. Министр отметила достойные результаты работы отрасли в области. "По итогам прошлого года производство сельхозпродукции в регионе увеличилось на 1%, в том числе животноводства – на 3,9%. Хорошие результаты по молочной продуктивности: надои на одну корову в среднем составляют почти 9,5 тонн. Развитие АПК обеспечивается системной господдержкой. В прошлом году направили региону почти 2,5 миллиарда рублей, в текущем – сопоставимую сумму", – приводятся в сообщении слова министра. Кроме того, Лут отметила, что на проекты по мелиорации за последние два года Рязанской области было выделено более 500 миллионов рублей. По госпрограмме комплексного развития сельских территорий в области строится и обновляется социальная и инженерная инфраструктура – школы, детские сады, дома культуры и другие объекты. За шесть лет региону на эти цели направлено около 4,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250529/malkov-2019840996.html

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рязанская область, россия, павел малков