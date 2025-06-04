https://ria.ru/20250604/anapa-2020870132.html
На пляжах в Анапе не выявили ни одного выброса мазута с начала недели
На пляжах в Анапе не выявили ни одного выброса мазута с начала недели - РИА Новости, 04.06.2025
На пляжах в Анапе не выявили ни одного выброса мазута с начала недели
Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море уже три дня не выявляют новых выбросов мазута на пляжах Анапы, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:08:00+03:00
2025-06-04T15:08:00+03:00
2025-06-04T18:36:00+03:00
происшествия
анапа
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КРАСНОДАР, 4 июн - РИА Новости. Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море уже три дня не выявляют новых выбросов мазута на пляжах Анапы, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. "Четвертого июня на побережье Анапы новых выбросов мазута не обнаружили", - говорится в сообщении. В понедельник и вторник краевые власти также отметили отсутствие повторных выбросов нефтепродуктов. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
https://ria.ru/20250523/anapa-2018660060.html
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анапа
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происшествия, анапа, краснодарский край, черное море
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Черное море
На пляжах в Анапе не выявили ни одного выброса мазута с начала недели
На пляжах Анапы уже три дня не выявляют новых выбросов мазута