https://ria.ru/20250604/amerika-2020734930.html

Америка грозит миру самым страшным

Америка грозит миру самым страшным - РИА Новости, 04.06.2025

Америка грозит миру самым страшным

Историк Арнольд Тойнби отметил, что "цивилизации никто не убивает — они совершают суицид". Процесс этот растянут во времени, что бы нам ни твердили про... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T08:00:00+03:00

2025-06-04T08:00:00+03:00

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Историк Арнольд Тойнби отметил, что "цивилизации никто не убивает — они совершают суицид". Процесс этот растянут во времени, что бы нам ни твердили про укоротившиеся исторические циклы, и чреват неприятностями для всех. Кровь летит во все стороны, цивилизация бьется в судорогах, царапает землю, хрипит и колотит хвостом по земле.Именно это на протяжении последних десятилетий происходит с США. Страна словно делает себе харакири в замедленной съемке. Сначала об этих процессах говорить стеснялись, а всех, кто пытался их озвучивать, называли конспирологами. Но какая уж тут конспирология. Теперь все официально.В Foreign Affairs только что вышла статья создателя теории "мягкой силы" Америки Джозефа Ная (это посмертная публикация, Най умер месяц назад) и такого же матерого неолиберала, политолога Роберта Кохейна. Мощные старики озаглавили свой текст "Конец американского столетия".Тут важно даже не что говорят, а кто это говорит. Более полувека данные авторы только и делали, что убеждали весь мир в величии и непогрешимости своей страны. Они и создавали эту самую "мягкую силу", непрестанно ездя по ушам населению земного шара. А теперь вот увидели американский конец.Нет, они продолжают дуть в пропагандистскую дуду, повторяя заученную мантру про "самую богатую и могущественную страну мира". Однако Най и Кохейн откровенно предупреждают, что все это может в одночасье рухнуть: "Америка ослабеет, а разрушение послевоенного международного порядка, который <...> служил на благо США, пойдет ускоренным темпом".Упертые неолибералы, они, разумеется, винят в упадке Соединенных Штатов президента Трампа. Однако, глядя со стороны, хорошо видно, что тот старается скорее закуклиться на своем континенте и спасти остатки пресловутой американской империи, которая действительно распадается на глазах.Отсюда и его попытки заключить мир на всех направлениях, где это возможно. Трамп искренне старается добиться мира на Ближнем Востоке и на Украине, с Пекином он тоже ведет умиротворяющие беседы, видя, что ресурсов на войну отчаянно не хватает.А вот доломал Америку как раз оголтелый неолиберальный экспансионизм, певцом которого и был Джозеф Най, земля ему пухом. Всю последнюю четверть века США надрывались, свергая законных лидеров, устраивая мятежи и перевороты, разжигая гражданские войны по всему миру, не говоря уже о бесконечных вторжениях в другие страны. Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия и далее по списку.Все это был геополитический суицид: в глазах всего мира Вашингтон стал опасным соседом с гранатой, которую он норовит забросить тебе в окно, а потом залезть в дом и все разграбить.К тому же это было очень накладным предприятием — один Афганистан высосал из бюджета до двух триллионов долларов. Чтобы вести эту агрессию, приходилось залезать в долги, в результате госдолг вырос до чудовищных размеров, а вместе с ним и обязательства домохозяйств.Параллельно олигархат деиндустриализовывал Америку, выводя производства в Азию, то есть из-под экономики вышибалась ее база. Могущество доллара как резервной валюты было подорвано — это был экономический суицид.Заодно элита Демпартии США, поверившая в "конец истории", решила прокомпостировать мозги всему человечеству. Все было поставлено на кон: давайте внушим людям то, что противоречит всем нормам естественной человеческой морали и здравого смысла. Культ ЛГБТ* и BLM, эвтаназия, смена пола, религия нищеты — духовной и материальной — с ее незабываемым лозунгом: "У меня ничего нет — и я счастлив".За ценой не постояли, вложились в это предприятие от души, потеряли триллионы недополученной прибыли. Однако народы мира упорно не хотели смотреть на темнокожую Белоснежку. В результате пресловутая "мягкая сила" Америки на наших глазах покончила с собой.Нет того Голливуда, нет той музыки, нет того стиля, которые действительно успешно привлекали к себе сердца миллиардов людей по всему свету, — это был культурный суицид Америки.Разве Трамп это все сделал? Да нет, он как раз и пытается собрать по кусочкам ту "Америку, которую мы потеряли" — страну образца 1950-х. Удастся ли ему это? Большой вопрос. Базис определяет надстройку, а эрозия экономики США зашла так далеко, что обсуждение возможного дефолта в августе уже не выглядит стандартным политическим шоу — на этот раз все может быть всерьез.Дело не в том, что в Штатах слабый президент. Дело в том, что ослабела его страна. Разумеется, это лишает события всякой предсказуемости, но будем честны: Россия примерно с 2014 года живет в этом хаосе, отлично справляется и научилась извлекать из него свои выгоды.Как говорят наши китайские товарищи, кризис — это возможность. В мире, свободном от американской гегемонии, мы продолжим бить своих врагов, дружить со своими друзьями и развиваться, ни на кого не оглядываясь.Если руководство США будет здраво оценивать свои уменьшившиеся возможности и туманные перспективы, то будем сотрудничать к взаимной выгоде. Ну а если там опять начнут изображать из себя гегемона, просто проигнорируем и пойдем своим путем. Не хотите — как хотите.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250531/pravitelstvo-2020082973.html

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