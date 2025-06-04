https://ria.ru/20250604/alrosa-2020813533.html

"Алроса" перейдет на российские средства коммуникации от IVA Technologies

"Алроса" перейдет на российские средства коммуникации от IVA Technologies - РИА Новости, 04.06.2025

"Алроса" перейдет на российские средства коммуникации от IVA Technologies

Алмазодобывающая "Алроса" заключила соглашение с российской IT-компанией IVA Technologies для перехода с иностранных средств коммуникации и информационной... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:05:00+03:00

2025-06-04T11:05:00+03:00

2025-06-04T16:05:00+03:00

экономика

технологии

архангельская область

павел маринычев

алроса

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Алмазодобывающая "Алроса" заключила соглашение с российской IT-компанией IVA Technologies для перехода с иностранных средств коммуникации и информационной безопасности на отечественные, сообщили в "Алросе". "Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания "Алроса" и российский разработчик IVA Technologies объявили о сотрудничестве с целью повышения уровня технологической независимости и обеспечения информационной безопасности… В рамках комплексного перехода на отечественное ПО в "Алроса" состоится замещение иностранных средств коммуникаций на российские решения от IVA Technologies", - говорится в сообщении. Отмечается, что соглашение подписали генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев и генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Импортозамещение средств коммуникации позволит сотрудникам компании проводить совещания, вебинары и другие онлайн-мероприятия, а также общаться в корпоративном мессенджере с использованием широкого функционала российской разработки, добавили в сообщении. Кроме того, в дальнейшем планируется создать кластер на базе программного обеспечения IVA SBC, который будет фильтровать нежелательный трафик, предотвращая угрозы кибератак. Согласно релизу, внедрение платформы унифицированных коммуникаций IVA MCU со встроенным мессенджером будет направлено на создание единого коммуникационного пространства и обеспечение высокого уровня безопасности "Алросы", которая является субъектом критической информационной инфраструктуры. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.

https://ria.ru/20250603/avtomatizatsiya-2020724118.html

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экономика, технологии, архангельская область, павел маринычев, алроса, ципр-2025