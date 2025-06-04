https://ria.ru/20250604/al-alimi-2020732947.html

Аль-Алими: только силой можно положить конец страданиям народа Йемена

Аль-Алими: только силой можно положить конец страданиям народа Йемена - РИА Новости, 04.06.2025

Аль-Алими: только силой можно положить конец страданиям народа Йемена

Председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими в интервью РИА Новости рассказал об итогах визита в Россию, перспективах... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T09:00:00+03:00

2025-06-04T09:00:00+03:00

2025-06-04T09:00:00+03:00

интервью

йемен

россия

рашад мухаммед аль-алими

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Председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими в интервью РИА Новости рассказал об итогах визита в Россию, перспективах развития двусторонних отношений, история которых насчитывает без малого век, и дал оценку роли нашей страны в урегулировании внутрийеменского конфликта. Главную для Йемена проблему – разделенного государства – он считает возможным решить только силовым путем, а попытки нормализации с хуситами чреваты, по мнению собеседника агентства, бесконечными войнами, если те не сменят идеологический вектор.– Какие основные темы вашего визита в Россию?– Этот визит состоялся в рамках стремления Руководящего президентского совета к укреплению исторических отношений между Йеменом и Российской Федерацией, которые насчитывают более девяти десятилетий. Встреча с президентом Владимиром Путиным была важной, мы обсуждали перспективы сотрудничества в сферах политики, экономики и безопасности, события в Йемене и необходимую роль России в поддержке усилий для прекращения войны, которую развязали террористические формирований хуситов. Этот визит станет мощным импульсом для отношений между двумя странами. Есть много вопросов, которые мы продолжим обсуждать через заинтересованные стороны на полях предстоящего российско-арабского саммита в октябре.– На каком уровне сейчас находится экономическое сотрудничество между Россией и Йеменом? Каковы сферы сотрудничества? Что йеменские власти могут в настоящее время предложить российским компаниям?– В настоящее время мы стремимся улучшить торговлю между двумя странами, которая ранее достигла 400 миллионов долларов в год, но недавно снизилась из-за атак террористических формирований хуситов на морские грузовые суда и международные судоходные пути. В будущем мы будем работать с российскими друзьями над улучшением среды, необходимой для привлечения инвестиций в различные сферы.– Что Россия может предложить Йемену? Чем она может способствовать урегулированию йеменского кризиса с учетом наличия отношений с различными сторонами конфликта?– Мы рассматриваем Россию под руководством президента Путина как эффективного международного партнера. Мы высоко ценим ее позицию по йеменскому вопросу. Она всегда была на стороне йеменского народа и его конституционной легитимности. Мы рассчитываем на то, что она сохранит эту твердую позицию и продолжит тесную работу с международным сообществом для обеспечения мира и безопасности в соответствии с согласованными на международном, региональном и национальном уровнях нормами, в частности резолюцией 2216. Россия может внести вклад вместе с нашими братьями и друзьями в поддержку пути восстановления и создания государственных институтов и предоставить техническую и образовательную поддержку во многих областях.– Насколько правдива информация о подготовке наземного наступления на районы, подконтрольные хуситам?– Руководящий президентский совет и правительство привержены своим обещаниям йеменскому народу восстановить государственные институты – либо мирным путем, либо военным. В последние годы мы всеми средствами работали с международным сообществом ради прекращения кровопролития и установления мира в Йемене. Последней попыткой была "дорожная карта", представленная братьями из Саудовской Аравии, однако формирования хуситов продолжили отдавать предпочтение интересам своих спонсоров и ввязались в безрассудные авантюры, начав атаки на грузовые морские суда и международные судоходные пути, которые причинили большие страдания йеменскому народу и народам региона, включая милитаризацию территориальных вод и призывы к иностранному вмешательству. Поэтому мир должен осознать, что нет иных вариантов, кроме силового варианта, хорошо понятного формированиям, чтобы положить конец затянувшимся страданиям йеменского народа.– Как вы оцениваете нынешнюю политическую ситуацию в Йемене? Есть ли какие-либо перспективы скорого решения конфликта? Какова возможность проведения в ближайшее время конференции национального диалога по примирению между различными йеменскими сторонами?– Ситуация очень сложная, но как никогда сильна и настойчива воля йеменцев положить конец этим страданиям и обозначить стремление к построению современного гражданского государства, которого они заслуживают. Чтобы увидеть решение, не нужно прилагать усилий. Есть национальные, региональные и международные ориентиры, представляющие собой "дорожную карту", способную привести страну на путь мира, стабильности и развития.– Какова позиция совета по текущим мирным усилиям, и есть ли какие-либо новые инициативы, направленные на сближение мнений различных сторон? Как вы думаете, посланник ООН Ханс Грундберг выполняет свою роль в прекращении кризиса?– Мы поддерживаем усилия специального посланника ООН и серьезно сотрудничаем с ним, но любая инициатива, как мы говорили ранее, не увенчается успехом без оказания давления на формирование хуситов, с тем чтобы они искренне включились в политический процесс, от которого они отвернулись десять лет назад.Мир требует настоящего партнера, который верит в государство, а не в теократическую группу, стремящуюся увековечить рабство, суеверия и сектантство, игнорирующую нормы международного права.Проблема заключается не в достижении соглашения о прекращении огня, а в том, как построить государство, где йеменцы едины – не такое, где хуситы хотят сохранить за своими лидерами и своей группировкой привилегированное положение над государством и верховенством закона.Формирование хуситов является продолжением внешнего проекта. Они утверждают, что их лидеры являются преемниками Бога на Земле, источником верного пути и потому непогрешимы, защищены от наказания, не несут никакой ответственности, не подвержены национальному или международному контролю. Поэтому мы считаем, что всякая попытка нормализовать отношения с этим формированием, если оно не откажется от своих убеждений и взглядов на будущее государства, станет игнорированием корня проблемы, приведет к бесконечным войнам в Йемене и регионе.– Какова ваша позиция по поводу соглашения о прекращении огня между США и группировкой "Ансар Аллах" (хуситами)? Согласны ли вы с посланником ООН в том, что соглашение может быть построено на восстановлении мирного процесса в Йемене?– Такой итог ожидался с самого начала, поскольку ополченцы привыкли к сделкам, которые спасают их от давления со стороны. Тому доказательство – их послужной список, начиная с устроенного ими переворота против правительства в сентябре 2014 года. Мы верим в волю и способность нашего народа и вооруженных сил добиться настоящего мира, который должен обеспечить роспуск и разоружение ополченцев, а также возвращение государственных институтов.– Прошло три года с тех пор, как вы вступили на пост председателя Руководящего президентского совета Йемена. С какими наиболее серьезными проблемами вы сталкиваетесь, возглавляя совет на нынешнем сложном этапе?– Нет сомнений, что экономический кризис и гуманитарная ситуация, усугубленная террористическими нападениями хуситов на нефтяные объекты, являются постоянным вызовом и приоритетным вопросом для Руководящего президентского совета. Мы делаем все возможное, при поддержке наших братьев в лице Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы облегчить человеческие страдания и восстановить государственные институты, добиться достойной жизни.– Как вы решаете проблему безопасности и борьбы с терроризмом?– У нас есть национальная стратегия по борьбе с терроризмом, которая включает в себя создание профессиональных сил безопасности, модернизацию системы разведки и тесную координацию с нашими братьями из Коалиции в поддержку легитимности, а также с нашими партнерами в международном сообществе. Мы сталкиваемся с трудностями, особенно в свете растущего сотрудничества хуситов с террористическими организациями в Йемене и на Африканском Роге, но мы стараемся добиться устойчивого прогресса в этой области.

https://ria.ru/20250528/kreml-2019612103.html

https://ria.ru/20250528/dimplomatiya-2019372579.html

https://ria.ru/20250528/putin-2019570968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, йемен, россия, рашад мухаммед аль-алими