Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем
Рынок акций РФ демонстрирует умеренный рост в среду днем, ожидая позитива от ЦБ
Офис Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в среду днем, ожидая позитива от пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.26 мск рос на 1,04% - до 2 863,43 пункта.
Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,03% - до 65,65 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи в среду растет на фоне ожиданий смягчения риторики Банка России в пятницу. Заседание ЦБ станет ключевым событием недели, в базовом сценарии ожидается сохранение ставки на уровне 21% и смягчение сигнала", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая".
Сегодня будут опубликованы данные по недельной инфляции, отмечает он.
"На торги оказывает влияние некоторое затишье на внешнеполитическом фронте. Похоже, инвесторы смирились с тем, что быстрого урегулирования украинского конфликта ожидать не приходится. При этом от заседания Банка России рынок ждет позитивных сигналов: даже если ставка останется без изменений, регулятор, вероятно, смягчит риторику на фоне замедления инфляции", - рассказал Гордей Смирнов из ФГ "Финам".
"Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня ускорили повышение и стремились к сопротивлениям в 2870 пунктов и 1155 пунктов соответственно, ожидая смягчения риторики ЦБ РФ на пятничном заседании, а также не исключая поступления позитивных геополитических сигналов", - добавляет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Российский рынок в целом продолжает торговлю в узких краткосрочных диапазонах, заключила она.
Лидеры роста и снижение котировок
"Ценные бумаги Positive Technologies (+2,92%) дорожают на новостях о совместном с "Газпром нефтью" создании национальной открытой платформы промышленной автоматизации, соглашение о котором было подписано в рамках ЦИПР-2025", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Котировки "Сургутнефтегаза" (-0,35%) традиционно реагируют на укрепление российской валюты, так как на этом фоне сокращается экспортная выручка компании в рублевом эквиваленте, добавил Чернов.
Прогнозы
Чернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне – 2800-2900 пунктов.
Смирнов из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "зеленой зоне".