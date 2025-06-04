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Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем - РИА Новости, 04.06.2025
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16:24 04.06.2025 (обновлено: 16:25 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/aktsii-2020888654.html
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем - РИА Новости, 04.06.2025
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в среду днем, ожидая позитива от пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных торгов и... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:24:00+03:00
2025-06-04T16:25:00+03:00
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
владимир чернов
экономика
велес капитал
ципр-2025
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в среду днем, ожидая позитива от пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.26 мск рос на 1,04% - до 2 863,43 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,03% - до 65,65 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в среду растет на фоне ожиданий смягчения риторики Банка России в пятницу. Заседание ЦБ станет ключевым событием недели, в базовом сценарии ожидается сохранение ставки на уровне 21% и смягчение сигнала", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". Сегодня будут опубликованы данные по недельной инфляции, отмечает он. "На торги оказывает влияние некоторое затишье на внешнеполитическом фронте. Похоже, инвесторы смирились с тем, что быстрого урегулирования украинского конфликта ожидать не приходится. При этом от заседания Банка России рынок ждет позитивных сигналов: даже если ставка останется без изменений, регулятор, вероятно, смягчит риторику на фоне замедления инфляции", - рассказал Гордей Смирнов из ФГ "Финам". "Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня ускорили повышение и стремились к сопротивлениям в 2870 пунктов и 1155 пунктов соответственно, ожидая смягчения риторики ЦБ РФ на пятничном заседании, а также не исключая поступления позитивных геополитических сигналов", - добавляет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Российский рынок в целом продолжает торговлю в узких краткосрочных диапазонах, заключила она. Лидеры роста и снижение котировок"Ценные бумаги Positive Technologies (+2,92%) дорожают на новостях о совместном с "Газпром нефтью" создании национальной открытой платформы промышленной автоматизации, соглашение о котором было подписано в рамках ЦИПР-2025", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также в лидерах роста акции ММК (+3,70%), "Позитива" (+3,29%), "Соллерса" (+3,24%), "Алросы" (+3,13%), расписки Ozon (+2,84%). Котировки "Сургутнефтегаза" (-0,35%) традиционно реагируют на укрепление российской валюты, так как на этом фоне сокращается экспортная выручка компании в рублевом эквиваленте, добавил Чернов. Заметно дешевеют акции ПИКа (-1,26%), "СПБ Биржи" (-0,90%), "Фосагро" (-0,76%), "Русснефти" (-0,72%), "ВК" (-0,65%). ПрогнозыЧернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне – 2800-2900 пунктов. Смирнов из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "зеленой зоне".
https://ria.ru/20250604/sberbank-2020880283.html
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московская биржа, центральный банк рф (цб рф), владимир чернов, экономика, велес капитал, ципр-2025
Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Чернов, Экономика, Велес Капитал, ЦИПР-2025
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем

Рынок акций РФ демонстрирует умеренный рост в среду днем, ожидая позитива от ЦБ

© АГН "Москва" / Александр АвиловОфис Московской биржи
Офис Московской биржи - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Офис Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в среду днем, ожидая позитива от пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.26 мск рос на 1,04% - до 2 863,43 пункта.
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Вчера, 15:54
Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,03% - до 65,65 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи в среду растет на фоне ожиданий смягчения риторики Банка России в пятницу. Заседание ЦБ станет ключевым событием недели, в базовом сценарии ожидается сохранение ставки на уровне 21% и смягчение сигнала", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая".
Сегодня будут опубликованы данные по недельной инфляции, отмечает он.
"На торги оказывает влияние некоторое затишье на внешнеполитическом фронте. Похоже, инвесторы смирились с тем, что быстрого урегулирования украинского конфликта ожидать не приходится. При этом от заседания Банка России рынок ждет позитивных сигналов: даже если ставка останется без изменений, регулятор, вероятно, смягчит риторику на фоне замедления инфляции", - рассказал Гордей Смирнов из ФГ "Финам".
"Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня ускорили повышение и стремились к сопротивлениям в 2870 пунктов и 1155 пунктов соответственно, ожидая смягчения риторики ЦБ РФ на пятничном заседании, а также не исключая поступления позитивных геополитических сигналов", - добавляет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Российский рынок в целом продолжает торговлю в узких краткосрочных диапазонах, заключила она.

Лидеры роста и снижение котировок

"Ценные бумаги Positive Technologies (+2,92%) дорожают на новостях о совместном с "Газпром нефтью" создании национальной открытой платформы промышленной автоматизации, соглашение о котором было подписано в рамках ЦИПР-2025", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Также в лидерах роста акции ММК (+3,70%), "Позитива" (+3,29%), "Соллерса" (+3,24%), "Алросы" (+3,13%), расписки Ozon (+2,84%).
Котировки "Сургутнефтегаза" (-0,35%) традиционно реагируют на укрепление российской валюты, так как на этом фоне сокращается экспортная выручка компании в рублевом эквиваленте, добавил Чернов.
Заметно дешевеют акции ПИКа (-1,26%), "СПБ Биржи" (-0,90%), "Фосагро" (-0,76%), "Русснефти" (-0,72%), "ВК" (-0,65%).

Прогнозы

Чернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне – 2800-2900 пунктов.
Смирнов из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "зеленой зоне".
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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Вчера, 03:52
 
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