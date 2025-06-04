https://ria.ru/20250604/aktsii-2020888654.html

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем - РИА Новости, 04.06.2025

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в среду днем, ожидая позитива от пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных торгов и... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:24:00+03:00

2025-06-04T16:24:00+03:00

2025-06-04T16:25:00+03:00

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

владимир чернов

экономика

велес капитал

ципр-2025

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в среду днем, ожидая позитива от пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.26 мск рос на 1,04% - до 2 863,43 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,03% - до 65,65 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в среду растет на фоне ожиданий смягчения риторики Банка России в пятницу. Заседание ЦБ станет ключевым событием недели, в базовом сценарии ожидается сохранение ставки на уровне 21% и смягчение сигнала", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". Сегодня будут опубликованы данные по недельной инфляции, отмечает он. "На торги оказывает влияние некоторое затишье на внешнеполитическом фронте. Похоже, инвесторы смирились с тем, что быстрого урегулирования украинского конфликта ожидать не приходится. При этом от заседания Банка России рынок ждет позитивных сигналов: даже если ставка останется без изменений, регулятор, вероятно, смягчит риторику на фоне замедления инфляции", - рассказал Гордей Смирнов из ФГ "Финам". "Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня ускорили повышение и стремились к сопротивлениям в 2870 пунктов и 1155 пунктов соответственно, ожидая смягчения риторики ЦБ РФ на пятничном заседании, а также не исключая поступления позитивных геополитических сигналов", - добавляет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Российский рынок в целом продолжает торговлю в узких краткосрочных диапазонах, заключила она. Лидеры роста и снижение котировок"Ценные бумаги Positive Technologies (+2,92%) дорожают на новостях о совместном с "Газпром нефтью" создании национальной открытой платформы промышленной автоматизации, соглашение о котором было подписано в рамках ЦИПР-2025", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также в лидерах роста акции ММК (+3,70%), "Позитива" (+3,29%), "Соллерса" (+3,24%), "Алросы" (+3,13%), расписки Ozon (+2,84%). Котировки "Сургутнефтегаза" (-0,35%) традиционно реагируют на укрепление российской валюты, так как на этом фоне сокращается экспортная выручка компании в рублевом эквиваленте, добавил Чернов. Заметно дешевеют акции ПИКа (-1,26%), "СПБ Биржи" (-0,90%), "Фосагро" (-0,76%), "Русснефти" (-0,72%), "ВК" (-0,65%). ПрогнозыЧернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне – 2800-2900 пунктов. Смирнов из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "зеленой зоне".

https://ria.ru/20250604/sberbank-2020880283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, центральный банк рф (цб рф), владимир чернов, экономика, велес капитал, ципр-2025